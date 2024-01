Elon Musk – Die Menschen wissen nicht, was auf sie zukommt! – Video

In einer Welt, die sich rasant verändert und die vor beispiellosen Herausforderungen steht, ist Elon Musk nicht nur die Stimme innovativster Technologien, seine geplanten Missionen sind auch ein Weckruf für die Menschheit. Der Multimilliardär und Visionär ist sich sicher, dass die Menschen nicht wissen, was auf sie zukommt. Schon in 12 Jahren wird diese Erde nicht mehr die sein, die wir heute kennen und Musk will mit seinen Unternehmen jetzt die Basis für eine Zukunft der Menschheit im Weltall legen. Wenn unsere Erde endgültig unbewohnbar geworden ist, könnten wir bereits Millionen-Städte auf dem Mars unterhalten und damit begonnen haben, die gesamte Galaxie zu besiedeln.