Ender’s Game – Das große Spiel (2013) Science-Fiction-Film

„Ender’s Game – Das große Spiel“ (2013) ist ein Science-Fiction-Film von Gavin Hood, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Orson Scott Card. Der Film verbindet futuristische Kriegsszenarien mit moralischen Fragen über Verantwortung, Manipulation und Menschlichkeit.

Kurz-Zusammenfassung

In einer Zukunft, in der die Erde von einer insektoiden Alienrasse namens Formics bedroht wurde, sucht das Militär nach einem neuen Strategiegenie. Der hochintelligente Junge Ender Wiggin (Asa Butterfield) wird in eine Weltraum-Militärschule aufgenommen, wo er in simulierten Schlachten brilliert.

Unter der Leitung von Colonel Graff (Harrison Ford) und dem legendären Mazer Rackham (Ben Kingsley) wird Ender zum Anführer ausgebildet. Doch als er glaubt, eine letzte Simulation zu spielen, zerstört er unwissentlich den Heimatplaneten der Formics – ein echter Angriff. Von Schuldgefühlen geplagt, sucht Ender nach einem Weg, seine Tat wiedergutzumachen.

Was für ein Film ist das?

Genre : Science-Fiction, Action, Drama

Themen : Krieg, Ethik, Kindersoldaten, Manipulation

Stil : Visuell beeindruckend, moralisch anspruchsvoll

FSK : ab 12 Jahren

IMDb: 6,6/10

Hauptrollen

Schauspieler Rolle Asa Butterfield Ender Wiggin Harrison Ford Colonel Graff Ben Kingsley Mazer Rackham Hailee Steinfeld Petra Arkanian Abigail Breslin Valentine Wiggin

Fazit

„Ender’s Game“ ist ein spannender Sci-Fi-Film mit Tiefgang, der Fragen über Moral und Verantwortung im Krieg aufwirft – verpackt in eine visuell beeindruckende Geschichte über einen Jungen, der zum Helden gemacht wird, ohne es zu wollen.