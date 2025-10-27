„Enemy“ an Halloween: Wenn die Dunkelheit hinter den Türen lauert

Enemy

Die Landesabteilung italienische Kultur bewahrt audiovisuelle Schätze, die längst vergangene Geschichten und verborgene Schatten des Landes dokumentieren. Im Archiv des Audiovisuellen Zentrums lauern Aufnahmen, die mehr als nur Erinnerungen festhalten – sie tragen das Echo längst vergessener Schrecken in sich.

An Halloween öffnet das Trevi-Zentrum seine Türen zu einem Film, der das Blut in den Adern gefrieren lässt. In Enemy (2024) von Amedeo Sartori wird die Menschheit von einer rätselhaften Seuche heimgesucht. Die Menschen fliehen in ihre Häuser – doch dort, in der Dunkelheit hinter den Türen und Fenstern, wartet etwas Unheimliches. Etwas, das nicht nur krank macht, sondern auch Angst und Verzweiflung säht.

Surreale Bilder, beklemmende Schwarz-Weiß-Fotografie und eine Geschichte, die in die Tiefe der menschlichen Furcht dringt, verschmelzen zu einem Horror-Erlebnis, das einem den Atem stocken lässt. Ein Film, der noch lange nach dem Abspann in den eigenen Albträumen nachhallt.

Die Vorführung findet am Freitag, 31. Oktober 2025, um 18 Uhr im Kulturzentrum Trevi-TreviLab, Kapuzinergasse 28, in Bozen statt.

Der Eintritt ist frei – wenn du dich traust, den Schatten zu begegnen.