Erfolg für „Super Samstag“ im Schnalstal

Eine besondere Aktion für Einheimische der 5 Skigebiete im Meraner Raum

Kurzras – Die Initiative „Sabato Super Samstag“ ist eine gemeinsame Aktion der 5 Skigebiete im Meraner Raum und richtet sich vorwiegend an die einheimische Bevölkerung, und zwar an all jene, die lange nicht mehr oder überhaupt noch nie auf Skiern gestanden sind. Am letzten Wochenende trafen sich dazu 75 Teilnehmer am Schnalstaler Gletscher. Sie alle erhielten eine Tageskarte, die Skiausrüstung und einen Ski-Instruktor zur Seite gestellt.

Nach dem Ski-Vergnügen bei traumhafter Winterkulisse trafen sich die Teilnehmer auf der Teufelsegg-Hütte zum Aperitif und genossen die restlichen Sonnenstunden. Das alles zum Sonderpreis von 35 Euro! „Skifahren gehört im Alpenraum zur Kultur. Nur wenn auch die Einheimischen den Wintersport beherrschen und weiterhin pflegen, können wir den Gästen das Gefühl fürs Skifahren glaubhaft vermitteln“, erklärt Thomas Stecher, der Direktor der Schnalstaler Gletscherbahnen.

Der nächste „Super-Samstag“-Termin ist der 18. Januar 2020 auf Meran 2000.

Weitere Informationen unter www.sabato-super-samstag.com

Grande successo per il „ Sabato Super Samstag” in Val Senales

Un’offerta speciale per i residenti delle 5 stazioni sciistiche nei dintorni di Merano

Maso Corto – L’iniziativa “Sabato Super Samstag” è un azione congiunta delle 5 aree sciistiche dell’area Meranese e si rivolge principalmente alla popolazione locale che da tempo non scia o che vuole per la prima volta provare quest’emozione. Lo scorso fine settimana erano 75 i partecipanti in Val Senales. Hanno tutti ricevuto uno skipass un ticket giornaliero, l’attrezzatura da sci e un maestro a disposizione.

Dopo la piacevole sciata immersi in un affascinante scenario invernale i partecipanti si sono ritrovati alla baita Teufelsegg per un aperitivo godendosi la splendida giornata di sole. Tutto ciò al prezzo speciale di euro 35,00. Lo sci è parte integrante della cultura alpina, soltanto se gli abitanti del posto padroneggiano e praticano gli sport invernali è possibile trasmettere l’incredibile sensazione di sciare anche ai turisti” dichiara Thomas Stecher direttore delle Funivie Ghiacciai Val Senales.

Il prossimo “Sabato Super Samstag” sarà il 18 gennaio 2020 a Merano 2000.

Ulteriori informazioni sul sito www.sabato-super-samstag.com