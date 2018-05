Erfolgreiche Premiere für das Merano Flower Festival

Es war ein echter Publikumsmagnet: Das am vergangenen Wochenende erstmals abgehaltene Merano Flower Festival. Organisiert von der Kurverwaltung Meran mit verschiedenen Partnern, verzeichnete die dreitägige Veranstaltung einen bemerkenswerten Besucherzuspruch (Schätzungen zufolge etwa 10.000 Besucher). Das Thema des Festivals lautete: „Wo das Mediterrane die Alpen berührt“.

Auf großes Interesse stieß bereits die Eröffnungsfeier am Freitag (27. April), an der unter anderem Landesrat Richard Theiner, die renommierte Journalistin Mimma Pallavicini (zuständig für die Auswahl der Standbetreiber des Flower Festivals) und Emanuela Rosa-Clot (Direktorin der Zeitschriften „Gardenia“, „Bell’Italia“, „Bell’Europa“ und „In Viaggio“) teilnahmen. Zudem richteten die überaus angesehenen Landschaftsarchitekten Paolo Pejrone und Massimo Semola (Mitgestalter des extra für das Festival angelegten Parterregartens am Thermenplatz) kurze Grußworte an die Anwesenden.

Vom bemerkenswerten Andrang am Garten- und Zierpflanzenmarkt am Thermenplatz profitierten nicht nur die Standbetreiber: Auch die Workshops für Kinder und Familien verzeichneten insgesamt etwa 1.000 Teilnehmer.

„Dieses große Interesse bestärkt uns darin, das Merano Flower Festival zu einer jährlichen Veranstaltung zu machen”, so Kurpräsidentin Ingrid Hofer und Kurverwaltungsdirektorin Daniela Zadra in einem gemeinsamen Statement: „Das Festival wurde von den Meranern und den Gästen unserer Stadt, aber auch von Menschen aus ganz Südtirol, besucht.

Das wertvolle Feedback der Standbetreiber dient uns als Ansporn für weitere Verbesserungen, im Bewusstsein, eine Veranstaltung mit großem Potential aus der Taufe gehoben zu haben. Das Merano Flower Festival kann für unsere Stadt denselben Stellenwert erreichen wie etwa die Meraner Musikwochen im kulturellen Bereich oder das Merano WineFestival in gastronomischer Hinsicht“.

Ausstellerfeedback (Auszüge):

„Wir bedanken uns herzlich für diese tolle Erfahrung in alpinen Gefilden. Kompliment“ (I campi Vivai);

„Ein wahres Fest der Blumen und des Gartenbaus. Eine Veranstaltung mit Referenzcharakter“ (Kokedama);

„Das Personal war sehr freundlich und bemüht, großes Lob an die Jungs“ (Pflanz’Gutes);

„Eine Veranstaltung mit enormem Potential“ (Floricoltura Checchi Roi).