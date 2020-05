Erinnerung an LanaLive 2016 – Color Colectif – Fotos

Am Dienstag 24. Mai 2016 fand in Oberlana eine „Wohnzimmer-Veranstaltung“ statt. Diesmal aber, weil das Wetter mitspielte und auch soviele Leute kamen wurde es im Freien, nebenan im Garten, ausgetragen.

Color Colectif aus Bozen spielten im Rahmen von LanaLive – International Culture Festival – „Bodo Fett“, Markus Prieth & Co, waren zu Beginn der Veranstaltung auch mit von der Partie. Als kleine Überraschung sozusagen…

Wieder ein überaus erfolgreicher LanaLive-Abend.

Es war fantastisch! :-)

Color Colectif

Mitglieder der Band sind:

Ariel Trettl (solo guitar/vocals), Peter Burchia (guitar/vocals), Silvia Turetta (vocals), Thomas Maniacco (guitar/trumpet/vocals), Markus Cappello (rap/saxophone), Riccardo Vantini (piano/keys)

Musikrichtung:

Folk/Pop/Country/Reggae