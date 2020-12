Erinnerungen an den Wappele-Siegi in Lana

Der Wappele-Siegi hat uns verlassen, man mag es gar nicht glauben.

Er war eine Persönlichkeit in Lana und es gab wohl niemanden, der ihn nicht kannte. Ständig war er zu Fuß im Dorf unterwegs, tagein tagaus, manchmal auch über die Gemeindegrenzen hinaus und er „lotterte“ in den Papierwarengeschäften um Schreibblöcke und Stifte.

Die brauchte er dringend und in großen Mengen, denn er hatte eine wichtige Mission: einmal in der Woche – immer donnerstags – kam er zu uns ins Sonnenschein-Studio, nachmittags um 15.00 Uhr wenn die Wunschsendung begann. Dann stand er vor dem Mikrophon, linierte DIN-A4-Zettel von einem seiner Schreibblöcke in der Hand -mindestens drei waren es immer – vollgeschrieben mit seiner großen, etwas ungelenken Handschrift voller Grüße an Menschen, denen er im Laufe der Woche begegnet war und die er sofort eifrig notierte und ihnen versprach „ Di grias i nägschte Woch im Radio!“.

Und genau das tat er auch – und die Liste war lang – und es dauerte Minuten bis er alle gegrüßt hatte vom Oppe bis zur Obermaiser Clique. Und am Schluss gab es dann seinen Wunsch: entweder „Zombie“ von den Cranberries oder „99 Luftballons“ von Nena oder „Völlig losgelöst“ von Peter Schilling.



Bevor er ging – und eigentlich hatte er es immer eilig – kam noch die Frage:“ Hosch a Wappele für mir?“ Wappelen – Aufkleber, die hatte er für sein Leben gern, egal von wem und was, aber natürlich auch von Radio Sonnenschein. Hunderte muss er im Laufe der Jahre von uns bekommen haben, die er eifrig verteilte, wenn er dann in den nächsten Tagen wieder durchs Dorf zog. Auch Sonnenschein-Kugelschreiber nahm er gerne und manchmal brachte er seinen Fotoapparat mit und machte Bilder von uns, die er uns Wochen später auch schenkte.



Jahrelang war er donnerstags nachmittags zur Stelle, da konnte sein und kommen was wollte. Da hatte er seinen Auftritt bei uns vor dem Mikrofon, da verlas er seine Grüße. Jeder Sonnenschein-Hörer wusste das, jeder kannte seine Stimme, jeder wusste was er sich wünschen würde.

Die letzten Jahre lebte er im Lorenzerhof in Lana, war nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs. Den Weg zu uns schaffte er immer seltener, manchmal hatte er das Glück, dass ihn jemand zu uns fuhr.

Das war dann nicht mehr jeden Donnerstag Nachmittag, das war dann dienstags vormittags oder freitags nachmittags. Aber immer hatte er seine Zettel dabei mit seinen Grüßen, die er uns gab und darauf bestand, dass wir sie bei der nächsten Wunschsendung vorlasen und er wollte genau wissen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit das sein würde und das notierte er sich – in einem seiner Schreibblöcke, die er nach wie vor in einem Stoffbeutel mit sich trug.

Die letzten Jahre kam er gar nicht mehr, seine Gesundheit ließ es nicht mehr zu.



2015 besuchten Walter, Stefan und Barbara ihn mit Kuchen und Schreibblöcken zu seinem Geburtstag im Altersheim – den Wappele-Siegi mit dem blauen Schurz, der immer auch ein bisschen unser Sonnenschein- Siegi war.

Mach‘s gut Siegi und danke, dass du viele Jahre Teil der Sonnenschein-Familie warst!

Hoffentlich haben sie die schönste Wolke für dich reserviert voller Wappelen, Schreibblöcke und Kugelschreiber und hoffentlich spielen sie dir dort oben manchmal „Völlig losgelöst von der Erde…“

(Barbara Bonmann)