Erleichterungen für das Ehrenamt noch im Sommer

Am Nachmittag des 4. Aprils fand eine Videokonferenz statt, in der Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Philipp Achammer und Senator Meinhard Durnwalder mit der Vizeministerin für Arbeit und Sozialpolitik, Maria Teresa Bellucci, über die besondere Situation des Ehrenamts in Südtirol diskutierten. Dabei wiesen sie auf verschiedene Schwierigkeiten hin, die durch das Gesetzesdekret vom 3. Juli 2017 (Kodex des Dritten Sektors) entstanden sind und bereits in der Vergangenheit bei den Vorgängerregierungen thematisiert wurden.

Die Vertreterin der Regierung Meloni zeigte volles Verständnis für die Anliegen und berichtete, dass auch in Rom der Handlungsbedarf erkannt worden sei. Die Arbeiten für ein neues Dekret, das die Regeln für den Dritten Sektor vereinfachen soll, seien bereits angelaufen und sollen im Laufe des Sommers abgeschlossen werden. Eine geplante Anhebung der Schwellenwerte sei dabei nur eine von mehreren Maßnahmen. Es wurde vereinbart, dass sich beide Seiten auf technischer Ebene eng abstimmen werden, um die Besonderheiten Südtirols im neuen Dekret möglichst zu berücksichtigen.