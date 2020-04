Erleichterungen und Maskenpflicht in Südtirol

Bei der virtuellen Pressekonferenz hat Landeshauptmann Arno Kompatscher heute (2. April 2020) die neue Verordnung vorgestellt, in der die Maßnahmen bis 13. April verlängert werden. Sie enthält aber auch wichtige Präzisierungen.

Ein Gesichtsschutz ist für alle Pflicht. Halstücher werden künftig auch in den Tabak-Trafiken sowie Lebensmittelgeschäften verteilt.



Eltern können mit ihren Kindern gemeinsam das Haus verlassen. Das ist in der neuen Verordnung ausdrücklich erlaubt, so Landeshauptmann Kompatscher. Das Wichtigste ist, dass man keine anderen Personen trifft und ein Ansteckungs-Risiko vermeidet, präzisierte Kompatscher.

Der Verkauf von Schreibwaren und ähnlichen Artikeln wird ausdrücklich erlaubt.

Die neue Verordnung soll in ihrer Anwendung mit logischem Hausverstand gebraucht werden. Ein Formfehler zum Beispiel bei der Eigenerklärung soll toleriert werden, sofern das Risiko einer Ansteckung nicht willentlich erhöht wird.