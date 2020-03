Ernährungsberater verschenkt seinen Abnehm-Bestseller

Achtung:

Was ist Hungerstoffwechsel – Raus aus der Abnehmfalle?

Es ist KEIN Buch, das dir erklären will, wie du mit irgendwelchen Wunderpillen deine Wunschfigur erreichst.

Es ist KEIN Buch, das dir verspricht, dass du in 7 Tagen 5 kg abnimmst.

Es ist NICHT schwierig zu verstehen und nicht voll mit unnötigen Details.

Es ist KEIN 400 seitiges Fachwerk.

Das Buch ist deine ABKÜRZUNG zu deinem Wunschgewicht und das mit weniger Aufwand als zuvor.

Das Buch ist deine einfach verständliche Schritt-Für-Schritt-Anleitung, um deinen Stoffwechsel in eine Kalorien-Verbrennungsmaschine zu verwandeln und somit endlich dein Wunschgewicht zu erreichen.

Dieses Buch ist für alle, die schon etliche Diäten probiert haben und von denen dir KEINE dauerhafte Erfolge beschert hat. Dieses Buch ist für alle, die keine Lust mehr auf den Jojo-Effekt haben und endlich DAUERHAFT und GESUND abnehmen möchten.