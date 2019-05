Esels-Rhythmus-Klang-Tournee bei LanaLive 2019

Künstler*innen: Erika Inger, Herbert Golser, Dietrich Oberdörfer, Wolfgang Wohlfahrt

Die Esels-Rhythmus-Klang-Tournee ist ein Zusammentreffen unterschiedlicher Kunstwelten auf den Straßen quer durch Lana. Zwei Tage lang ist die aus bildenden Künstler*innen und Musiker*innen bestehende Gruppe mit vier Eseln, entlang der Hauptstraße von der Industriezone durch das Dorfzentrum von Lana über die Boznerstraße bis zum Bahnhof Lana-Burgstall, unterwegs. Sie bespielt unterschiedliche Plätze mit freien musikalischen Improvisationen auf Musikinstrumenten und Klangskulpturen. Die Instrumente, sowie die Bühnenelemente werden von den Eseln getragen. Diese geben auch den Rhythmus vor, sie entschleunigen und bilden einen charmanten Gegenpol zum rauschenden Autoverkehr entlang den Hauptstraßen.

Freitag, 24.05.2019 um 14.30 Uhr: ANFANGS-KONZERT, beim Würstelstand 2000 in der Industriezone Lana. Anschließend Wanderung über die Max Valierstraße Richtung Oberlana

Freitag, 24.05.2019 um 17 Uhr: ZWISCHEN-KONZERT, Parkplatz Max Valierstraße / Falschauerdamm, Lana. Anschließend Wanderung Richtung Oberlana

Freitag, 24.05.2019 um 18 Uhr: ABEND-KONZERT, Teissbrücke / Meranerstraße, Lana.

Samstag, 25.05.2019 um 10.30 Uhr: MORGEN-KONZERT, Gries / Fußgängerzone, Lana.

Anschließend Wanderung Richtung Tribusplatz, Lana

Samstag, 25.05.2019 um 16 Uhr: ZWISCHEN-KONZERT, Tribusplatz, Lana. Anschließend Wanderung entlang der Boznerstraße, Lana

Samstag, 25.05.2019 um 18 Uhr: TANKSTELLEN-KONZERT, Tankstelle Lorenzetti, Boznerstraße, Lana. Anschließend Wanderung Richtung Bahnhof Burgstall-Lana, Burgstall

Samstag, 25.05.2019 um 20 Uhr: ABSCHLUSS-ABEND-KONZERT, Bahnhof Burgstall-Lana, Burgstall.

Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019

Artisti: Erika Inger, Herbert Golser, Dietrich Oberdörfer, Wolfgang Wohlfahrt

L’Esels-Rhythmus-Klang-Tournee è un incontro di diversi mondi artistici, che animerà le strade di Lana. Per due giorni questo gruppo composto da artisti visivi e musicisti si muoverà con quattro asini per il paese, esibendosi in luoghi diversi con libere improvvisazioni musicali fatte con strumenti musicali e sculture sonore autoprodotte. Gli strumenti, così come gli elementi scenici, saranno portati dagli asini. Con il loro lento passo questi animali detteranno il ritmo degli spostamenti, dando vita ad un’affascinante controcanto all’impetuoso traffico che percorre le principali strade cittadine.

Venerdì 24.05.2019, ore 14.30: concerto d’apertura, presso il chiosco Würstelstand 2000 nella zona industriale di Lana. A seguire la carovana proseguirà per via Max Valier, in direzione di Lana di Sopra.

Venerdì 24.05.2019, ore 17: concerto di metà pomeriggio, parcheggio di via Max Valier / Via Valsura, Lana. A seguire la carovana proseguirà per via Max Valier, in direzione di Lana di Sopra.

Venerdì 24.05.2019, ore 18: concerto al calar del sole, ponte Teiss / Via Merano, Lana.

Sabato, 25.05.2019, ore 10.30: concerto mattutino, Gries / zona pedonale, Lana. A seguire la carovana proseguirà in direzione di piazza Tribus, Lana

Sabato, 25.05.2019, ore 16: concerto di metà pomeriggio, piazza Tribus, Lana. A seguire la carovana proseguirà per via Bolzano, Lana

Sabato, 25.05.2019, ore 18: concerto al distributore, Stazione di Servizio Lorenzetti, via Bolzano, Lana. A seguire la carovana proseguirà in direzione della stazione ferroviaria di Postal-Lana, Postal

Sabato, 25.05.2019, ore 20: concerto serale di chiusura, stazione ferroviaria di Postal-Lana, Postal.

Mehr Infos unter: https://lanalive.it/2019/03/28/esels-rhythmus-klang-tournee