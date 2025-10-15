EU-Kommission plant kein Verbot von Filterzigaretten

Die Europäische Kommission hat Berichte über ein angeblich geplantes Verbot von Filterzigaretten entschieden zurückgewiesen. Ein Sprecher der Behörde stellte am Dienstag klar: „Um es ganz deutlich zu sagen: Die Europäische Kommission plant nicht, Filterzigaretten zu verbieten.“

Damit widerspricht Brüssel einem Medienbericht, der zuvor für Aufsehen gesorgt hatte. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, die EU bereite ein Verbot von Filterzigaretten vor, um Gesundheit und Umwelt besser zu schützen.

Die Kommission betonte, dass ausschließlich sie berechtigt ist, Gesetzesinitiativen in der Europäischen Union einzubringen. Solche Vorschläge durchlaufen anschließend ein umfangreiches Verfahren, das die Zustimmung sowohl des Europäischen Parlaments als auch der Mitgliedsstaaten erfordert.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nutzen weltweit rund 1,3 Milliarden Menschen Tabakprodukte, und jährlich sterben etwa acht Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.