Europa am Scheideweg: Patrik Baab über Machtkämpfe, Medien und die Gefahr einer Eskalation – Video

Deutschland und die Europäische Union stecken in einer tiefen Krise. Teile der politischen und wirtschaftlichen Führung setzen offenbar darauf, sich durch eine harte Konfrontation mit Russland zu stabilisieren. Der Journalist und Kriegsreporter Patrik Baab beleuchtet die politischen und finanziellen Hintergründe, analysiert das Zusammenspiel von NATO, Regierungen und Medien und zeigt, welche Interessen im Hintergrund wirken.



Seine zentrale These: Nur eine wachsame Zivilgesellschaft und verantwortungsbewusste Stimmen im Militär können verhindern, dass Europa in eine weitere Katastrophe schlittert – und dafür sorgen, dass politische Entscheidungsträger Rechenschaft ablegen. (Aufzeichnung vom 3.10.2025)