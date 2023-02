Europäische Bank-Skimeisterschaften: Sparkasse Vize-Europameister – Campionati bancari europei di sci: Sparkasse Vice-campione europeo

Die Skimannschaft der Südtiroler Sparkasse hat bei den 61. Europäischen Banken-

Skimeisterschaften sehr erfolgreich abgeschnitten. Das Europäische Bankenmeeting, das

heuer im Skigebiet Karerpass stattfand, ist eine wichtige Wintersport-Veranstaltungen

abseits des Skiweltcups.

Die 20köpfige Skimannschaft der Sparkasse hat sich mit etwa 900 Teilnehmern aus zehn

europäischen Ländern gemessen, wobei insgesamt 109 Banken oder Bankengruppen

am Start waren. Dabei konnte das Team den ausgezeichneten zweiten Platz in der

Gesamtwertung erringen und die „Bankriesen“ wie Unicredit mit 94 Teilnehmern und

Credit Suisse mit 35 hinter sich lassen. An erster Stelle platzierte sich „Gruppo Intesa San

Paolo“ mit 77 Aktiven.

In der Einzelwertung erlangten die Sparkasse-Mitarbeiter Daniel Niedermair den zweiten

und Christian Delvai den dritten Platz. Unter den Top-5 Platzierungen in ihren jeweiligen

Kategorien finden sich außerdem Kathrin Zischg, Verena Kostner, Johanna Rainer und

Stephan Putzer.

„Dass wir uns als Südtiroler Sparkasse mit einem vergleichsmäßig kleinen Team in der

Gesamtwertung heuer sogar als Vize-Europameister unter den europäischen Banken

platzieren konnten. Somit konnte das bereits ausgezeichnete Ergebnis bei der letzten

Auflage, wo unsere Sparkasse den sehr guten dritten Platz belegte, getoppt werden.



Das spricht für den großen persönlichen und engagierten Einsatz sowie für die hervorragende

Leistungsstärke der Mannschaft. Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter,

Vize-Präsident Carlo Costa und der Beauftragte Verwalter sowie Generaldirektor Nicola

Calabrò drückten ihre Genugtuung und ihre Glückwünsche aus, denen sich auch die

Aufsichtspräsidentin Martha Florian von Call anschloss.

Campionati bancari europei di sci: Sparkasse Vice-campione europeo





La squadra di sci della Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha ottenuto ottimi



risultati nell’ambito del 61° Ski Meeting Interbancario Europeo, considerato il più



tradizionale ed importante evento in Europa in tema di sport invernali a livello bancario.



Quest’anno si è disputato nella zona sciistica di Carezza in Alto Adige.

La squadra della Sparkasse, composta di 20 atleti, si è misurata con circa 900 partecipanti



provenienti da 10 Paesi europei di 109 istituti o gruppi bancari, ottenendo un ottimo



secondo posto, seguito dai colossi UniCredit con 94 collaboratori partecipanti e Credit



Suisse con 35 iscritti. Al primo posto, invece, si è piazzato il Gruppo Intesa San Paolo con



ben 77 concorrenti.

Nella classifica individuale hanno conquistato il secondo posto Daniel Niedermair e il



terzo posto Christian Delvai. Inoltre, tra i Top 5 classificati troviamo Kathrin Zischg,



Verena Kostner, Johanna Rainer e Stephan Putzer.

“Il fatto che siamo riusciti, come Sparkasse, con un team piuttosto e piccolo, di



posizionarci quest’anno addirittura al secondo posto nella classifica generale tra i colossi



bancari europei, migliorando ulteriormente il già virtuoso risultato precedente che ci aveva



visti collocati in terza posizione, dimostra la forza di volontà, la passione e la capacità di



prestazione della squadra Sparkasse”, commentano soddisfatti il Presidente Gerhard



Brandstätter, il Vice-Presidente Carlo Costa e l`Amministratore Delegato nonché



Direttore Generale Nicola Calabrò che hanno espresso le loro congratulazioni, alle quali



si è unita la Presidente del Collegio Sindacale, Martha Florian von Call.