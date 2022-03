Europäische Radios spielen am Freitag 4. März 2022 um 8:45 Uhr die Friedenshymne „Give Peace A Chance“ von John Lennon

Da mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wieder Krieg auf europäischem Boden herrscht, wollen die europäischen Radios ein Zeichen des Zusammenstehens setzen. Neben den ORF-Radios nehmen Stationen in der Ukraine, den Niederlanden, der Schweiz, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Griechenland, Serbien, Georgien oder Island bis zu Radios in Spanien, Lettland, Finnland und zahlreichen weiteren Ländern an der Aktion teil.