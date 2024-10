Europäischer Tag der Depression: Südtirol hat Italiens niedrigste Depressionsrate – Was ist eine Depression?

Am 1. Oktober 2024 wird der „Europäische Tag der Depression“ begangen. Laut Roger Pycha, Primar des Psychiatrischen Dienstes in Brixen, hat die Aufklärung über Depression in Südtirol Früchte getragen: Nur 3,1 % der Befragten zeigten depressive Symptome – der niedrigste Wert in Italien. Zudem suchen 84 % der Erkrankten Hilfe, der höchste Anteil landesweit. Diese Zahlen stammen aus den Krisenjahren 2021 und 2022, in denen Südtirol den Corona-Schock besser bewältigte als andere Regionen.

Seit 2004 wird der Tag der Depression in Südtirol begangen, um das Bewusstsein für die Krankheit und die Hilfsangebote zu stärken. An den Krankenhäusern des Landes werden Informationsstände eingerichtet, wo Broschüren zum Thema ausliegen. In Brixen gibt es am 1. Oktober zusätzlich eine Beratungsecke für Betroffene.

Depression betrifft durchschnittlich fünf Prozent der Erwachsenen, besonders in Großstädten. Die wichtigsten Symptome sind gedrückte Stimmung, Interessenverlust und fehlende Energie. Für die Behandlung kommen Psychotherapie und Antidepressiva zum Einsatz. Bei schweren Fällen oder Suizidgefahr stehen Notfallnummern und Kliniken zur Verfügung.

Die Telefonseelsorge der Caritas 0471 052052, „telefono amico“ 02 23272327 und „Young and direct“ 0471 1551551 stellen wertvolle Gesprächspartner in seelischen Krisen dar. Selbsthilfegruppen für Betroffene werden von der Vereinigung „Lichtung/Girasole“, Tel. 0474 530266, im ganzen Land angeboten. Angehörigengruppen können beim Verein „Ariadne“, Tel 0471 260303, kontaktiert werden.

Was ist eine Depression?

Depression ist eine ernsthafte psychische Erkrankung, die sich durch anhaltende Gefühle von Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und einem Mangel an Energie auszeichnet. Sie geht weit über normale Traurigkeit oder eine temporäre depressive Verstimmung hinaus und kann das tägliche Leben stark beeinträchtigen. Menschen mit Depression haben Schwierigkeiten, ihre alltäglichen Aufgaben zu bewältigen, verlieren Interesse an Aktivitäten, die sie früher gerne gemacht haben, und können sogar körperliche Symptome entwickeln. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet Depression als eine der Hauptursachen für Behinderung weltweit.

Depression kann in unterschiedlichen Schweregraden auftreten, von leichter bis zu schwerer Depression, und kann einmalig oder wiederholt im Leben vorkommen. Sie betrifft Menschen jeden Alters und jeder sozialen Schicht und kann jeden treffen.

Symptome einer Depression

Die Symptome einer Depression sind vielfältig und betreffen sowohl die psychische als auch die physische Ebene. Die Dauer und Intensität dieser Symptome variiert von Person zu Person, jedoch müssen sie über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen bestehen, um als Depression diagnostiziert zu werden.

Typische Symptome sind:

Anhaltende traurige oder leere Stimmung: Betroffene fühlen sich fast jeden Tag niedergeschlagen oder hoffnungslos.

Interessenverlust: Aktivitäten, die früher Freude bereitet haben, werden gemieden oder machen keinen Spaß mehr.

Antriebslosigkeit: Es fehlt die Energie für alltägliche Aufgaben, selbst einfache Tätigkeiten können als große Belastung empfunden werden.

Schlafprobleme: Schlafstörungen wie Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafstörungen oder übermäßiger Schlaf.

Appetit- oder Gewichtsschwankungen: Einige Menschen verlieren den Appetit, während andere vermehrt essen.

Konzentrations- und Entscheidungsschwierigkeiten: Betroffene können sich schwer konzentrieren und haben Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen.

Schuld- oder Wertlosigkeitsgefühle: Intensive Schuldgefühle oder das Gefühl, nichts wert zu sein, plagen viele Depressive.

Suizidgedanken: Gedanken an den Tod oder Suizid, manchmal begleitet von konkreten Plänen oder Handlungen.

Gedanken an den Tod oder Suizid, manchmal begleitet von konkreten Plänen oder Handlungen. Körperliche Beschwerden: Depressionen können auch mit physischen Symptomen wie Kopf-, Rücken- oder Magenschmerzen einhergehen, für die keine medizinische Ursache gefunden werden kann.

Phasen einer Depression

Depression verläuft oft in Phasen, die von leichten bis hin zu sehr schweren Episoden reichen können:

Leichte Phase: In dieser Phase sind die Symptome weniger intensiv, aber trotzdem spürbar. Betroffene können sich traurig oder müde fühlen, ohne jedoch völlig außer Gefecht gesetzt zu sein. Sie können weiterhin arbeiten und soziale Beziehungen pflegen, jedoch fällt es ihnen schwerer als gewöhnlich. Mittelschwere Phase: Die Symptome verstärken sich, und die Person hat größere Schwierigkeiten, ihren Alltag zu bewältigen. Es kann zu vermehrten Rückzugsverhalten, Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen kommen. Die Bewältigung alltäglicher Aufgaben wie Arbeit oder Haushalt wird zunehmend anstrengender. Schwere Phase: In der schweren Phase ist die Depression überwältigend. Die Betroffenen haben extreme Schwierigkeiten, alltägliche Aufgaben zu erledigen, und können sogar unfähig sein, aufzustehen oder das Bett zu verlassen. Suizidgedanken sind in dieser Phase häufig, und die Gefahr der Selbstverletzung oder des Suizids ist hoch. In vielen Fällen ist eine stationäre Behandlung notwendig.

Ursachen einer Depression

Die Ursachen für eine Depression sind komplex und meist auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückzuführen. Sie können biologischer, genetischer, psychologischer und sozialer Natur sein:

Genetische Veranlagung: Eine familiäre Vorbelastung erhöht das Risiko, an Depression zu erkranken. Studien zeigen, dass Depressionen in Familien gehäuft auftreten, was auf eine genetische Komponente hinweist.

Chemische Ungleichgewichte im Gehirn: Die biochemischen Vorgänge im Gehirn, insbesondere das Ungleichgewicht von Neurotransmittern wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, spielen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Depressionen.

Persönlichkeit und Lebensereignisse: Menschen mit einer pessimistischen oder ängstlichen Persönlichkeit sind anfälliger für Depressionen. Negative Lebensereignisse wie der Verlust eines geliebten Menschen, Arbeitslosigkeit, chronischer Stress oder Missbrauchserfahrungen können Depressionen auslösen.

Chronische Erkrankungen: Menschen, die an langwierigen körperlichen Erkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Herzerkrankungen leiden, haben ein höheres Risiko, eine Depression zu entwickeln.

Hormonelle Veränderungen: Bei Frauen können hormonelle Schwankungen, etwa während der Schwangerschaft, nach der Geburt (postpartale Depression) oder in den Wechseljahren, das Risiko für Depressionen erhöhen.

Bei Frauen können hormonelle Schwankungen, etwa während der Schwangerschaft, nach der Geburt (postpartale Depression) oder in den Wechseljahren, das Risiko für Depressionen erhöhen. Drogenmissbrauch: Drogen- und Alkoholmissbrauch kann sowohl Ursache als auch Folge einer Depression sein.

Heilung und Behandlung von Depression

Depressionen sind behandelbar, aber die Therapie ist oft langfristig angelegt. Der Heilungsprozess variiert von Person zu Person und hängt von der Schwere der Erkrankung, den individuellen Lebensumständen und der Behandlungsmethode ab. Die häufigsten Ansätze zur Behandlung von Depression sind:

Psychotherapie:

Die kognitive Verhaltenstherapie (CBT) gehört zu den am häufigsten angewandten Therapieformen. Sie hilft den Betroffenen, negative Denkmuster zu erkennen und durch positive, realistische Gedanken zu ersetzen. Gesprächstherapie und andere Formen wie die tiefenpsychologisch fundierte Therapie können ebenfalls effektiv sein. Medikamentöse Behandlung:

Antidepressiva, wie selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs) oder Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRIs), helfen dabei, das chemische Ungleichgewicht im Gehirn zu regulieren. Diese Medikamente wirken oft erst nach einigen Wochen und müssen über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, um Rückfälle zu verhindern. Kombinationstherapie:

In vielen Fällen wird eine Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Behandlung eingesetzt, um sowohl kurzfristige Linderung als auch langfristige Heilung zu erreichen. Weitere Therapiemöglichkeiten:

In schweren Fällen kann eine Behandlung mit Elektrokrampftherapie (EKT) oder Magnetstimulation hilfreich sein. Diese Verfahren kommen meist dann zum Einsatz, wenn andere Behandlungsmethoden nicht wirken. Selbsthilfegruppen und soziale Unterstützung:

Der Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen kann eine wichtige Ergänzung zur Therapie darstellen. Eine starke soziale Unterstützung durch Familie und Freunde ist ebenso wichtig für die Genesung. Lebensstiländerungen:

Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, ein geregelter Schlafrhythmus und der Verzicht auf Alkohol oder Drogen können depressive Symptome lindern. Achtsamkeitstechniken und Meditation helfen ebenfalls, den Geist zu beruhigen und die Stimmung zu stabilisieren.

Fazit

Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, die das Leben der Betroffenen stark beeinträchtigen kann. Sie ist jedoch gut behandelbar, vor allem durch eine frühzeitige Diagnose und Therapie. Ein multidisziplinärer Ansatz, bestehend aus Psychotherapie, Medikamenten und Lebensstiländerungen, ist der Schlüssel zur Heilung. Mit der richtigen Unterstützung können Menschen mit Depression ein erfülltes Leben führen.