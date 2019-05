Europawahl 2019 – Infos

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet die Europawahl statt. Hier in Italien wird am Sonntag, den 26. Mai 2019 gewählt, genau wie auch in den meisten anderen der insgesamt 28 Mitgliedstaaten. Über 400 Millionen wahlberechtigte EU-Bürger dürfen ihre Stimme abgeben.#

Gewählt wird nach nationalem Wahlsystem am Sonntag, den 26. Mai 2019 von 7.00 – 23.00 Uhr.

Die Auszählung der Stimmen können Sie ab 23 Uhr am 26. Mai 2019 in Echtzeit auf dieser Website verfolgen: https://europawahlergebnis.eu

Alle Infos:

http://www.provinz.bz.it