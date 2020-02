.exe Files mit Passwort schützen – proteggi exe files con una password

EXE-Dateien mit einem Passwort schützen, damit Unbefugte das Programm nicht mehr starten können.

Mit sun_code kan man EXE-Files mit einem Passwort schützen, damit Unbefugte das Programm nicht mehr starten können. Außerdem wird zugleich auch ein Backup angefertigt! Also die originale Datei bleibt dabei immer erhalten! So wird zum Beispiel programm.exe nach dem Schutz zu programm.exe-ORIGINAL-! Die Shareware ist voll funktionsfähig. Man kann somit erst mal sämtliche Programme mit sun_code testen. Bei der Shareware sieht man aber das Passwort noch, so dass ein wirklicher Schutz erst mit der Freischaltung hergestellt werden kann. Das Programm muss nicht installiert werden! Einfach in einen beliebigen Ordner kopieren und starten. :-)

Das Programm hat eine Größe von nur 105 KB und es muss nicht installiert werden.

Es kann von jedem beliebigen Ordner aus gestartet werden.

Weitere Infos unter: info@sunshine.it

Download – Mit Anleitung



sun_code protegge .exe files con una password in modo che gli utenti non autorizzati non possono avviare il programma.

sun_code é un programma che protegge un qualsiasi file exe con una password.

La password viene inserita nel file-exe stesso! (password codificata!)

Inoltre quando un exe-file viene protetto,

sun_code genera automaticamente un backup del vecchio file exe:

p.e. nomefile.exe diventa nomefile.exe_ORIGINALE!

Lo Shareware funziona perfettamente, solo che la password viene visualizzata.

Copiare il file 95400.dll nella cartella di sistema di windows!

suncode.exe puó essere lanciato da qualsiasi cartella.

Attenzione! Se viene persa la password, non é piú possibile recuperarla!

Informazioni: info@sunshine.it

Have fun!

Download del programma (con istruzioni)