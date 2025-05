Fabian Mair Mitterer – Ein Meraner studiert an der renommierten Schauspielschule „Ernst Busch“ in Berlin – Podcast

Fabian Mair Mitterer – ein Meraner studiert an der renommierten Schauspielschule „Ernst Busch“ in Berlin

Nicht immer erfüllen sich Träume. Im Fall von Fabian Mair Mitterer ist es aber der Fall. Vor drei Jahren wurde er an der „Schauspielhochschule „Ernst Busch“ in Berlin unter 1500 BewerberInnen angenommen und erhielt einen der 23 begehrten Plätze.

Das Schauspielen hat ihn schon in jungen Jahren begeistert, er spielte an mehreren Südtiroler Bühnen. Aktuell ist er noch bis 11. Mai 2025 in Bozen bei den Vereinigten Bühnen in „Ein Hund kam in die Küche“ in der Hauptrolle des Ludi zu sehen.

Mit Barbara Bonmann plauderte er über seine ersten Schauspielerfahrungen, das Vorsprechen und den Ausbildungsweg an der „Ernst Busch“ und seine akzuelle Rolle.



Podcast zum Nachhören

