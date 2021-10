Facebook, whatsapp und Instagram sind wieder online

Rund sechs Stunden waren die Plattformen von Facebook, whatsapp und Instagram nicht erreichbar. Ein solcher Ausfall war noch nie zuvor beobachtet worden. Inzwischen sind die sozialen Netzwerke wieder verfügbar. Von diesem Total-Ausfall waren am Montag 4. Oktober 2021 Milliarden von Nutzern betroffen. Die Ursache des Problems scheint gefunden zu sein.



Für den weltweiten Ausfall der verschiedenen Facebook-Dienste war der Konzern selbst verantwortlich: Facebook habe eine „fehlerhafte Neukonfiguration“ an seinen Rechnern vorgenommen, die für den Datenverkehr zwischen den Rechenzentren verantwortlich seien, teilte der Vize-Präsident für Infrastruktur, Santosh Janardhan in San Francisco mit.

Facebook-Gründer und Konzernlenker Mark Zuckerberg entschuldigte sich in einem kurzen Facebook-Post.

Mark Zuckerberg: „Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today — I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about.“

Insgesamt nutzen weltweit etwa 3,5 Milliarden Menschen mindestens einen Dienst des Konzerns.