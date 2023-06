Fahrsicherheitstraining in Lana

Für alle, die im Fahrrad-Alltag noch mehr Sicherheit bekommen möchten, bietet die Bikeacademy in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lana ein Fahrsicherheitstraining an. Du erhältst wichtige Kenntnisse zur Balance auf dem Fahrrad, sicherem Bremsen, richtigem Schalten sowie zum Verhalten in Kurven und auf Gefällestrecken. Dieses Wissen wird dir helfen, dein Fahrrad auch in kritischen Situationen besser zu beherrschen.

Was erwartet dich?

Unser Ziel ist es, den Bürgern und Bürgerinnen von Lana durch theoretische Erläuterungen und praktische Übungen der Experten ein sicheres Verhalten auf und mit dem Fahrrad zu vermitteln. Der Fahrtechnik Grundkurs ist geeignet für Radlerinnen und Radler ab 18 Jahren bis ins hohe Alter, besonders für Fahrerinnen und Fahrer von E-Bikes. Es handelt sich hierbei nicht um ein sportlich orientiertes Fahrtechniktraining.

Der Kurs ist auf vier Bausteinen aufgebaut:

Schalten und Antrieb: Erfahre alles über Schaltung, Trittfrequenz. Sicheres Anfahren und vorausschauendes Anhalten. Besser in Balance bleiben: Selbst bei langsamer Fahrt ist es wichtig, das Gleichgewicht zu halten. Lerne die richtige Körperhaltung auf dem Fahrrad kennen, besonders in kritischen Situationen. Optimierter Umgang mit den Bremsen: Erfahre, wie sich die Bremskräfte zwischen Vorder- und Hinterradbremse verteilen und worauf du bei einer sicheren Notbremsung achten solltest. Sicher um die Kurve: Entdecke, wie wichtig das Zusammenspiel von Blickführung und Körperhaltung in Kurven ist. Die richtige Fahrtechnik wird im Übungsparcour umgesetzt.

Der Fahrtechnik Grundkurs findet in einer lockeren Atmosphäre und in kleinen Gruppen statt. Zudem erhältst du wichtige Informationen zum Verkehrskonzept von Lana und zum richtigen Tragen des Helms.

Bitte bringe ein eigenes, verkehrssicheres Fahrrad mit. Während des Kurses besteht Helmpflicht.

Kosten

€20 pro Person für eine Einheit von 3 Stunden

Kursdaten

08. und 29. Juli

19. und 26. August

2. und 16. September

Anmeldung

Tel.: 347 4041925

E-mail: info@bikeacademy-lana.it