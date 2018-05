Faires Fest im fairen Bozen – Das Fest der 15 Südtiroler Weltläden

Vor einem Jahr wurde die Stadt Bozen, anlässlich zum Welttag des fairen Handels zur ersten Fair-Trade-Stadt Südtirols gekürt. Die Gemeindeverwaltung hat sich verpflichtet, den fairen Handel zu unterstützen. Drei Weltläden gibt es auf dem Gemeindegebiet. Um dem fairen Handel weiter Aufschwung zu verleihen, findet am diesjährigen Welttag des Fairen Handels, am 12. Mai 2018, das Fest der 15 Südtiroler Weltläden auf dem Waltherplatz in Bozen statt. Im Mittelpunkt stehen Frauen als Produzentinnen, Konsumentinnen und Ehrenamtliche in den Weltläden.

Heute die Vorstellung mit Bürgermeister Renzo Caramaschi, Maria Laura Lorenzini, Stadträtin für Umwelt, Mobilität und Chancengleichheit Brigitte Gritsch, Koordinatorin der Südtiroler Weltläden Rudi Dalvai, Präsident der Word Fair Trade Organization und Helmut Bachmayer, Präsident der Fair-Trade-Genossenschaft “Le Formiche – die Ameisen”

15 Weltläden gibt es in Südtirol, drei davon in Bozen. Getragen werden sie von mehr als 150 Freiwilligen – der größte Teil davon Frauen. Den Frauen ist auch das Fest des fairen Handels Fest(a) am Samstag, 12. Mai von 10 bis 18 Uhr auf dem Waltherplatz in Bozen gewidmet: Frauen als Freiwillige, als Produzentinnen und Konsumentinnen. Bozen will mit dem Fest(a) ein Zeichen setzen und den fairen Handel, der nach wie vor ein Nischendasein fristet, ins Zentrum holen. Um 11 Uhr findet die Preisverleihung des Fair-Trend-Wettbewerbs statt: Von Jänner bis April haben Mittelschüler*innen Stühle recycelt und zum Thema passend aufbereitet. Die Stadt Bozen will in ihren öffentlichen Einrichtungen künftig mehr faire Produkte anbieten.

Frauen in der Baumwollproduktion, Frauen am Spinnrad, Frauen mit biologischen Cremes für die Handpflege, faire Rosen, eine auf den Muttertag ausgerichtete Kinderecke, Musik und Essen: Das Fest(a) zum fairen Handel mit bunten Angeboten findet heuer zum neunten Mal statt, das zweite Mal in Bozen und zum ersten Mal unter der Schirmherrschaft der Landeshauptstadt als Fair-Trade-Stadt.

Bürgermeister Renzo Caramaschi freut sich auf das Fest(a) am 12. Mai, dem Welttag des fairen Handels: Beim fairen Handel gehe es um gleichberechtigte Beziehungen entlang der gesamten Produktionskette – beginnend von den Erzeuger*innen bis hin zu den Verbraucher*innen, sagte er bei der heutigen Pressekonferenz. Bozen habe als Landeshauptstadt Vorbildfunktion und wolle den eingeschlagenen Weg fortsetzen: So entwickelt eine Arbeitsgruppe derzeit einen Maßnahmenkatalog für öffentliche Betriebe, die vermehrt fair gehandelte Produkte in ihr Sortiment aufnehmen sollen, zum Beispiel bei Getränkekautomaten.

Marialaura Lorenzini ist Stadträtin für Umwelt, Mobilität und Chancengleichheit: Entwicklungschancen für alle Menschen werden nur möglich, wenn dort angesetzt wird, wo Veränderung machbar ist, sagte sie – nämlich bei uns im globalen Norden der Welt.

Frauen seien im fairen Handel tragende Säulen, betonte Brigitte Gritsch. Sie koordiniert die 15 Südtiroler Weltläden. Ohne den Einsatz der vielen freiwilligen Frauen in den Geschäften und ohne die Frau als Kundin könnten die Weltläden nicht überleben.

Der Bozner Rudi Dalvai kennt als Präsident der Word Fair Trade Organization die Realität in den Ländern des globalen Südens von vielen Besuchen: “Frauen leisten auf den Kaffee- und Kakaoplantagen großartige Arbeit”, berichtete er. Auch im handwerklichen und künstlerischen Bereich seien Frauen darauf bedacht, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und im engen Austausch mit den italienischen Importorganisationen die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden aufzunehmen.

Helmut Bachmayer ist Präsident der Sozialgenossenschaft “Le Formiche – die Ameisen”, die in Bozen zwei und in Leifers einen Weltladen führt. Er freut sich über das zunehmende Interesse der Gastronomie, faire Produkte zu verarbeiten. “Sensibilisierung braucht es nicht nur bei den Privatkunden, sondern auch bei den Betrieben”, sagt er.

Das Fest(a) der Südtiroler Weltläden und der Gemeinde Bozen findet am Samstag, 12. Mai von 10 bis 18 Uhr auf dem Waltherplatz statt. Eingeladen sind Frauen, Männer und Kinder – Privatpersonen genauso wie Wirtschaftstreibende. Die Weltläden stellen ihre Produkte vor, laden zu Verkostungen ein und sorgen für Essen und Getränke. Bei einem Glückstopf gibt es Gewinnchancen, Musik kommt von den Chören “Prendinota”, “Arcanta” und “Diapasong”, außerdem von Thomas Traversa, Gabriele Brazzo, Pietro Berlanda und Francesco Brazzo. Um 11 Uhr findet die Preisverleihung des Fair-Trend-Wettbewerbes statt. Unter dem Motto “Rumsitzen macht die Welt nicht besser” waren Südtirols Mittelschüler*innen im Frühjahr eingeladen, Stühle zu recyceln und Fair-Trade-Ideen einzuarbeiten. Daraus sind wertvolle Kunststücke entstanden.

Faires Fest in Bozen am Samstag, den 12. Mai 2018 von 10.00 bis 18.00 Uhr am Walther Platz