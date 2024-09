Fall Jannik Sinner: Drastischer Ablauf einer möglichen Berufung durch die WADA

Einreichung einer Berufung beim Court of Arbitration for Sport (CAS): Wenn die WADA mit der Entscheidung der nationalen Anti-Doping-Behörde oder der sportlichen Instanz nicht einverstanden ist, kann sie innerhalb einer bestimmten Frist Berufung einlegen. Diese Berufung würde beim Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne, Schweiz, eingereicht. Der CAS ist das höchste Gericht für sportliche Streitigkeiten und kann Entscheidungen, die von nationalen Anti-Doping-Organisationen oder anderen Sportverbänden getroffen wurden, überprüfen und abändern.