Fasching 2021 | Carnevale 2021 – Karamela kommt mit ihren Freunden zu Euch

Fasching 2021 einmal.anders. – Mit Karamela, Verein TIATRO

Fasching ist eine alte Tradition, eine Aus-zeit von der alltäglichen Routine.

Fasching bedeutet in eine andere Rolle schlüpfen und mit Freunden lachen scherzen und tanzen.

Fasching ist auch eine Zeit des „Luft – machens“ und im Spass so manche Unanehmlichkeiten bei „Wort und Tat“ zu nehmen.

Wie so manche schlüpfte Sigrid Seberich immer wieder in die Rolle des Clown. Dass dies eines Tages zum Beruf wurde darüber staunt sie heute noch und ist sehr dankbar. Ihr Motto: Lebensfreude und Liebe zu wecken wo sie am erlöschen sind.

Fasching 2021 ohne Feiern? Feiern können wir immer, sagten sich Karamela ihre Freundinnen und Freunde nämlich daheim in der Familie. Gerade jetzt lassen wir den Kopf nicht hängen und machen das Beste aus unserem Leben: wir kommen zu Euch nach Hause. Voila, die Faschingsfeier mit den Clowns Karamela, Merendina, Brioche und Sälly sowie mit Mago Peter und Federico. Mit einem click geht es los:

www.tiatro.it, Wir freuen uns über viele lachende junge Menschenherzen.