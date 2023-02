Heute (16.02.2023) wurde in Tscherms neben dem Rathaus die Faschingszeitung „s´Fezzkachele 2023“ vorgestellt. (siehe Video Oben!)

Tolle Stimmung, Musik, Unterhaltung und fürs leibliche Wohl wurde ebenso gesorgt.

Die Faschingszeitung „s´Fezzkachele 2023“ bekommt man für 13 Euro in der Bäckerei Schmiedl und im Lebensmittelgeschäft „Coop Naves“ in Tscherms.



Hier noch ein paar Eindrücke (Fotos und Video:Walter Wiedenhofer)