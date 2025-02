Faschingsumzug 2025 in Lana am Donnerstag 27. Februar 2025 – Fotos

Faschingsumzug 2025 in Lana am Donnerstag 27. Februar 2025

Die fünfte Jahreszeit erreicht ihren Höhepunkt, und Lana verwandelt sich in eine bunte Narrenhochburg!

Die Freiwillige Feuerwehr Lana lädt am Unsinnigen Donnerstag 27. Februar 2025 zum traditionellen großen Faschingsumzug ein – ein farbenfrohes Spektakel mit über 30 Vereinen und prächtigen Faschingswagen, das für beste Stimmung sorgt.

Auch wir, die Bäuerinnen Lana Völlan, sind mit dabei und feiern gemeinsam mit den SBB Senioren und dem SBO Lana ausgelassen mit!

Start: 14:00 Uhr am Länd-Parkplatz in Oberlana



Route: Der farbenfrohe Korso zieht über die Maria-Hilf-Straße, Andreas-Hofer-Straße, Tribusplatz, Boznerstraße und endet in der Zollstraße.



Ziel & Party: Gegen 17:00 Uhr erreicht der Umzug die Obstgenossenschaft Pomus in Niederlana, wo die große Faschingsfeier steigt!

Freut euch auf Live-Musik von The Blokes und DJ MCMON, leckere Speisen und erfrischende Getränke – beste Faschingsstimmung garantiert!

Kommt vorbei, feiert mit uns und erlebt einen unvergesslichen Nachmittag voller Spaß, Musik und närrischem Treiben!

Wir freuen uns auf euch!