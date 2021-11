FC Südtirol – Neue Uhrzeit Autogrammstunde im Krankenhaus Bozen

Coronaschutzimpfung – Mitteilung des Sanitätsbetriebes

Der FC Südtirol unterstützt die Impfkampagne des Südtiroler Sanitätsbetriebes nach Kräften und hat deshalb auch 100 Eintrittskarten für das Spiel gegen Feralpisalò am 21. November 2021 für Erstgeimpfte zur Verfügung gestellt. Die Autogrammstunde im Krankenhaus Bozen am Freitag, den 5. November muss aus trainingstechnischen Gründen auf 12:30 Uhr vorverlegt werden.

Die Gutscheine für die Eintrittskarten erhalten all jene, die sich eine erste Impfdosis in den Impfzentren Bozen, Meran und Auer verabreichen lassen, solange sie verfügbar sind. Die entsprechenden Impftermine finden bis Freitag, den 5. November 2021 statt. Am 5. November 2021 gibt es ab 12:30 Uhr auch eine Autogrammstunde mit einigen Spielern der ersten Mannschaft (aus organisatorischen Gründen wird diese nicht wie ursprünglich angekündigt, um 14:00 Uhr, sondern um 12:30 Uhr abgehalten).

Die Gutscheine können online auf der eigens eingerichteten Webseite www.Fc-suedtirol.com/-vaccinazioneanticovid oder telefonisch unter der Nummer 0471 266053 eingelöst werden.

An folgenden Impfterminen werden die Gutscheine verteilt:

Mittwoch, 3. November 2021

##Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, von 08:00 – 16:30 Uhr – nur mit Vormerkung

Donnerstag, 4. November 2021

##Meran, Impfzentrum Julia, von 10:30 – 17:00 Uhr – nur mit Vormerkung

##Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, 08:00 – 16:30 Uhr – nur mit Vormerkung

Freitag, 5. November 2021

##Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, von 08:00 – 16:30 – nur mit Vormerkung

(Autogrammstunde mit den Spielern um 12:30 Uhr)

Vormerkung:

##online https://sanibook.sabes.it

##telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr unter Tel. 0471 100 999