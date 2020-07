Fein sein – Gemein sein Kabarett – Samstag, 4. Juli 2020 in Meran

Fein sein – Gemein sein

kabarett – Samstag, 4. Juli 2020 – 20.00 Uhr

Ein kabarettistischer Heimatabend mit den fidelen Alpenpfeilchen

von und mit Sabine Ladurner, Magdalena Schwellensattl und Mauro Lazzaretto

Was ist Heimat? Die drei Protagonisten Midi, Traudi und Hias tun sich schwer mit der Antwort, zu weit driften ihre Meinungen und Befindlichkeiten auseinander. Traditionelles Heimatbild trifft auf Offenheit und Toleranz, Bergmensch auf Multi-Kulti. Und der „walsche“ Musiker Hias will auch nicht so recht in die Idylle passen. Ein schräg-komischer Schlagabtausch, gespickt mit persönlichen Animositäten und volkstümlicher Heile-Welt-Musik.

Musik: Mauro Lazzaretto/Matteo Facchin

Regie und Dramaturgie: Hans Kieseier

Eine Produktion der Frauentheatergruppe Phenomena

https://art.kallmuenz.it/musica-theater-cabaret-lkw-kallmuenz

2020_LKW-musicatheatercabaret – PDF