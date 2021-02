Feline Melinda – Dance Of Fire And Rain (Home Edition)

Nachdem Feline Melinda Mitte des vorigen Jahres während des ersten Lockdowns ein Videoclip zu einem Song („Mountain Girl“) produziert hatten und die anhaltende Situation es weiterhin nicht möglich macht, sich zu Musikproben, für Aufnahmen zu einem neuen Album, Live-Konzerte usw. zu treffen, haben sie die Gelegenheit genutzt, einen weiteres Home-Video zu einem Song zu veröffentlichen.

Diesmal heben sie sich für „Dance of Fire and Rain“ entschieden, da der Song sehr gut in diese Zeit passt mit seiner eingängigen Melodie und dem Text, der die Größe und Schönheit der Natur zelebriert und Musik – als universelle Sprache – die Fähigkeit besitzt, Menschen zu berühren!

„Dance of Fire and Rain“