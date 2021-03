FELINE MELINDA mit DORIS ALBENBERGER – Hommage an AC/DC „Highway to Hell“ – Video

Welcher Rockmusikfan kennt den Song „Highway to Hell“ nicht? Das Lied, das die australische

Hardrockband AC/DC im fernen Jahr 1976 auf ihrem sechsten, gleichnamigen Album, publizierten

und neben Songs wie „Back in Black“, „Touch too Much“, oder „Let there be Rock“ – nur um einige

zu nennen – zum Instant-Klassiker avancierte?

Unzählige Künstler und Bands wurden von AC/DC im Laufe der Jahrzehnte musikalisch

beeinflusst. Ein geradliniger Rhythmus, gepaart mit einer einprägsamen Melodie und ein MitsingRefrain – das ist das Rezept und die Zutaten, die dem Kult-Song „Highway to Hell“ (Autobahn zur

Hölle) das gewisse Etwas verleihen und nach wie vor Alt und Jung begeistert. „Highway to Hell“

ist in der Tat ein Evergreen für Millionen von Rock-Fans weltweit, generationsübergreifend,

versehen mit einem emblematischen Text, der das schnelle und exzessive Leben beschreibt und

das Ableben des unvergessenen damaligen Sängers Bon Scott im darauffolgenden Jahr in

düsterer Vorahnung ankündigte.

Die Musikgruppe FELINE MELINDA hat nun ihr Tribute-Video zu diesem unvergesslichen Song

veröffentlicht. Aufgenommen als Live-Version ohne jegliche Audio-Nachbearbeitung im Tonstudio,

wurden dafür die Filmaufnahmen verwendet, die bei der Rock-Night im Tannerhof, Girlan, wo

Chris (Schlagzeug, zweite Stimme), HeadMatt (Solo- und Rhythmusgitarre), Gschnell

(Bassgitarre) und Rob Irbiz (Stimme und Gitarre) zusammen mit der ortsansässigen Sängerin

DORIS ALBENBERGER anlässlich eines Benfizkonzertes, gedreht wurden.

Doris Albenberger, die seit 2016 bereits mehrmals mit Feline Melinda zusammengearbeitet hat

(u.a. erschien Ende 2019 auch die CD „Duets“), ist als vielseitige Sängerin bekannt, die sich in

verschiedenen Musikgenres – vom sanften Pop bis hin zum kompromisslosen Rock – und auf

jeglicher Bühne wohlfühlt. Diese Energie verspürt man auch im aktuellen Live-Video von Feline

Melinda. Seit Beginn der Pandemie, während der verschiedenen Lockdowns, veröffentlicht die

Gruppe regelmäßig immer wieder neue Videos zur Freude ihrer Freunde und Fans.

Der neue Live-Videoclip ist zudem auch ein einzigartiges Dokument der Südtiroler Band, da die

Cover-Version von „Highway to Hell“ ansonsten nicht zu ihrem Standard-Repertoire zählt: der

Song wurde eigens einmalig als Zugabe in der Set-List der Songs für diesen Konzertabend

vorgesehen. Diese Hommage von „Highway to Hell“ entfacht mit weiblicher Stimme ein

besonderes Flair und mit Doris‘ Rocklady-Attitüde wird das anwesende Publikum von den ersten

Musiktakten an in den Bann gezogen!

