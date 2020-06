Ferialjobs und Sommerpraktika sind in Südtirol auch 2020 möglich!

In einer gemeinsamen Aussendung, zeigen sich sowohl der Landesjugendreferent, Dominik Oberstaller sowie die Landtagsabgeordnete der Jungen Generation in der SVP, Jasmin Ladurner, erfreut darüber, dass es gelungen ist auch für diesen Sommer die rechtlichen Rahmenbedingungen zu setzen, damit Sommerpraktika bzw. Ferialjobs für Jugendliche möglich sind.

„Ferialjobs und Sommerpraktika sind für viele die erste Gelegenheit, um in einen Schritt in die Arbeitswelt zu setzen und sich mit bestimmten Berufsbildern auseinanderzusetzen. Schließlich sind sie auch oftmals integraler Bestandteil der Ausbildung“, so Ladurner und Oberstaller.

„Dass es gelungen ist, trotz Krisensituation, vernünftige Rahmenbedingungen zur Gewährleistung von Praktikumsstellen zu schaffen ist umso erfreulicher und ist bereits seit einigen Wochen eine der zentralen Forderungen der Jungen Generation, die sich jetzt erfüllt hat!“ meint Oberstaller und führt fort: „Letztlich darf man nicht vergessen: Obwohl im Vordergrund von Praktika oder Sommerjobs das Erfahrung-sammeln steht, bedeuten sie für nicht wenige auch ein wichtiges zusätzliches Geld mit dem Studium oder Ausbildung mitfinanziert werden können. Ich danke deshalb auch allen Mitwirkenden und Verantwortlichen im Namen der JG ausdrücklich, die zur Erreichung dieses Ziels beigetragen haben.“

Auch die Landtagsabgeordnete stimmt in diesen Dank ein, und möchte zusätzlich deponiert wissen, dass die rechtliche Gewährleistung von Praktikumsstellen (auch in Krisenzeiten) neben dem wichtigen Aspekt der Ausbildung und finanziellen Selbstständigkeit der Jugendlichen zudem einen wirtschaftlichen Mehrwert schafft. „Im Rahmen von Praktika werden die MitarbeiterInnen von morgen ausgebildet. Im Zuge solcher Anstellungsverhältnisse ergeben sich in einem zweiten Moment häufig wertvolle Arbeitsbeziehungen – sowohl für den Betrieb, als auch für die/den Arbeitenden. Klar ist aber, dass PraktikantInnen nicht als Ersatz für MitarbeiterInnen im Lohnausgleich eingesetzt werden dürfen.“