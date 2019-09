Fertigstellung des Kreisverkehrs mit neuem Symbol der Thermenstadt Meran

Positive Gedanken und angenehmes Blau als Symbole für Gesundheit und Wohlbefinden: Bei der Einfahrt nach Meran, von der Nordwestumfahrung der MeBo kommend, werden Besucher von einer neuen Installation begrüßt, die ganz im Sinne der Thermenstadt steht.

Die Installation, gestaltet von der Südtiroler Künstlerin Margit Klammer, wurde von der Therme Meran in Zusammenarbeit mit der Stadt Meran verwirklicht. Sie besteht aus einem Würfel, darauf sind Begriffe in drei Sprachen angegeben, die den Charakter der Thermenstadt widerspiegeln. Mit einer Höhe von vier Metern und Seitenbreiten von über zwei Metern wird der von innen beleuchtete Kubus die nächsten zehn Jahre am Eingang in die Stadt Meran als beeindruckendes Statement stehen. Thermen-Präsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter: „Die Installation verbindet typische Elemente der Therme Meran und ist ein passender Willkommensgruß an die Gäste der Thermenstadt.“

Künstlerin Margit Klammer

Die Installation wurde von Margit Klammer gestaltet. Die Südtiroler Künstlerin hat bereits eindrucksvolle Projekte für die Gärten von Schloss Trauttmansdorff konzipiert und verbindet in ihren Skulpturen und Objekten zum Thema „Kunst und Natur“ unterschiedlichste Materialien und Rohstoffe. Die Künstlerin zu ihrer Installation am Kreisvekehr der Nordwest-Einfahrt: „Mein Wunsch an alle, die diesen Ort umrunden: Die scheinbar ‚unerträgliche Leichtigkeit des Seins‘ anzunehmen und die Verantwortung für das eigene Wohlergehen zu übernehmen. Aufatmen, durchatmen, lieben.“

Completata la nuova rotatoria che simboleggia il carattere termale di Merano

Pensieri positivi e tanto colore azzurro a simboleggiare salute e benessere: da oggi in poi chi arriva a Merano dalla circonvallazione nord-ovest della MeBo viene accolto da un’installazione artistica che celebra il carattere di stazione climatica della città.

Il progetto, realizzato dall’artista altoatesina Margit Klammer, nasce dalla collaborazione tra Terme Merano e Comune di Merano. L’opera consiste in un cubo con scritte in tre lingue che richiamano la tradizione climatica della città del Passirio. Con un’altezza di quattro metri e una diagonale di oltre due metri, il cubo – illuminato dall’interno – rimarrà per i prossimi dieci anni all’ingresso di Merano lanciando un messaggio importante. Secondo il presidente della struttura termale Stefan Thurin e la direttrice Adelheid Stifter, “’l’installazione racchiude in sé gli elementi tipici delle Terme Merano e rappresenta un perfetto biglietto da visita per gli ospiti della nostra città”.

L’artista: Margit Klammer

L’opera è stata concepita dall’artista altoatesina Margit Klammer, che al suo attivo ha già diversi progetti realizzati per i giardini di Castel Trauttmansdorff e nelle proprie sculture e installazioni affronta il tema “arte e natura” unendo materiali e materie prime diversissimi tra loro. Ecco come la stessa artista descrive l’opera realizzata all’ingresso nord-occidentale di Merano: “A tutti coloro che transitano nella rotatoria auguro di cogliere l’apparente insostenibile leggerezza dell’essere e di assumersi la responsabilità della propria felicità. Inspirare, espirare, amare”.