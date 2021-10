Feuerwehrübung in Walten/Passeier: Barbara die Morgenfee retten

Die Freiwillige Feuerwehr Walten im Passeiertal führte am Samstag den 2.Oktober 2021 mehrere Personenrettungsübungen durch – eines der „Opfer“: Barbara Bonmann von Radio Sonnenschein.

Entstanden aus einem Aufruf in der Wunschsendung vor einigen Wochen, durfte die Morgenfee hautnah erfahren, wie man nach einem Verkehrsunfall von der freiwilligen Feuerwehr Walten und dem Weißem Kreuz Passeier gerettet wird.



Ein paar Bilder vermitteln jetzt schon erste Eindrücke, ein großes Special gibt es am 5. November 2021 ab 18 Uhr im Sunshine-Programm – inclusive Foto- und Videomaterial online.

Mit Barbara vor Ort waren Walter Wiedenhofer (Fotos/Videos), Marco Cavallari (Audioaufnahmen und Interviews) und unser Auslandsstudio-Kollege Stephan Bertram (Fotos/Videos).

Ein riesengroßes Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr Walten und die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes Passeier, die uns das Dabeisein ermöglicht und so bereitwillig an der Übung beteiligt haben – ein tolles Team vor dem wir den Hut ziehen.