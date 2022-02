Filmtreff Kaltern das Programm vom März 2022

FR, 04. 03.│20.30 Uhr SA, 05. 03.│20.30 Uhr SO, 06. 03.│18.00 Uhr

Aline – The Voice of Love

F/CAN/B 2020, Valérie Lemercier, 126 Min. Mit Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud u.a.



SA, 05. 03.│15.30 Uhr SO, 06. 03.│15.30 Uhr

Mina und die Traumzauberer

DK 2020, Kim Hagen Jensen, 81 Min. Animationsfilm



SAB, 05/03│ore 18.00 DOM, 06/02│ore 20.30

Scompartimento n 6

FIN/RU/EST/D 2021, Juho Kuosmanen, 107 min. Con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova. In italiano



DI, 08. 03.│20.00 Uhr

Internationaler Tag der Frau 2022 unter dem Motto EACH FOR EQUAL

Die Dirigentin

NL 2020, Maria Peters, 137 Min. Mit Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Richard Sammel

u.a.

FR, 11. 03.│20.30 Uhr SA, 12. 03.│20.30 Uhr SO, 13. 03.│20.30 Uhr

Tod auf dem Nil

USA 2021, Kenneth Branagh, 127 Min. Mit Kenneth Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot u.a.



SA, 12. 03.│18.00 Uhr SO, 13. 03.│18.00 Uhr

FR, 18. 03.│20.30 Uhr SA, 19. 03.│20.30 Uhr SO, 20. 03.│18.00 Uhr

Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick

USA 2021, Kat Coiro, 112 Min. Mit Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma u.a.

SA, 19. 02.│15.30 Uhr SO, 20. 02.│15.30 Uhr

Pumuckl und sein Zirkusabenteuer

D 2003, Peter Weissflog, 87 Min. Mit Hans Clarin, Christine Neubauer, Sunnyi Melles



SA, 19. 03.│18.00 Uhr SO, 20. 03.│20.30 Uhr

Der Alpinist

USA 2021, Peter Mortimer, Nick Rosen, 87 Min. Dokumentarfilm.

FR, 25. 03.│20.30 Uhr SA, 26. 03.│20.30 Uhr SO, 27. 03.│18.00

Belfast

GB 2021, Kenneth Branagh, 99 Min. Mit Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds u.a.



SA, 26. 03.│18.00 Uhr SO, 27. 03.│20.30 Uhr

The Lost Leonardo

DK/FR/S 2021, Andreas Koefoed, 93 Min. Dokumentarfilm. Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

