Financial Times kürt Alperia zum führenden italienischen Unternehmen unter den „Europe’s Climate Leaders“

Alperia ist das führende italienische Unternehmen unter den Europe’s Climate Leaders 2023, die in der Financial Times veröffentlicht wurden. Eine wichtige Anerkennung für das Südtiroler Unternehmen, das Nachhaltigkeit und den Kampf gegen den Klimawandel zu seinen Stärken und Kernwerten gemacht hat. Die Erhebung von Financial Times und Statista untersuchte 500 europäische Unternehmen, die sich für eine „schnelle, sofortige und entscheidende Reduzierung der Treibhausgasemissionen“ einsetzen.

Die Liste, auf welcher der Südtiroler Energiedienstleister auf Platz 55 von 500 international tätigen Unternehmen und auf Platz 1 der italienischen Rangordnung steht, wurde auf der Grundlage der Reduzierung der Treibhausgasintensität über einen Zeitraum von fünf Jahren erstellt. Dabei werden sowohl die Aktivitäten des Unternehmens als auch die eingesetzte Energie berücksichtigt. Die Intensität wird in Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent pro 1 Million Euro Umsatz berechnet.

In diesem Jahr wurden auch Punkte für die Transparenz bei der Kommunikation der Daten und das Engagement des Unternehmens für grüne Ziele vergeben. Auch in diesem Bereich hat sich Alperia, das grüne Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt, als zuverlässig und zielorientiert erwiesen: Es möchte mit seinem Handeln zum Schutz des Planeten beitragen und das Bewusstsein der Menschen in ihrem alltäglichen Verhalten fördern und sensibilisieren.

„Dies ist kein einfaches Ergebnis, insbesondere da das vergangene Jahr von einer schweren Trockenperiode und einer beispiellosen Energiekrise geprägt war. Mit diesem Ergebnis bestätigt Alperia seine Vorreiterrolle bei der Energiewende und hält an den Zielen seines Geschäftsplans 2023-27 fest, in dem die Nachhaltigkeit als Eckpfeiler aller Aktivitäten verankert ist“, so der Generaldirektor von Alperia, Luis Amort.

Bozen, 21. April 2023