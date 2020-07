Firefox schneller machen – IPv6 DNS-Abfragen deaktivieren

Sobald das Heimnetzwerk über eine globale IPv6-Adresse verfügt, bevorzugt der Firefox Internet-Browser IPv6 und schaltet erst auf IPv4 zurück wenn die gewünschte Webseite nicht mehr über IPv6 erreichbar ist. Da aber die meisten Webseiten noch nicht über IPv6 erreichbar sind, kann dadurch der Seitenaufbau etwas länger dauern.

Wenn man verhindern will, dass der Firefox Internet-Browser IPv6 DNS-Anfragen sendet und standardmäßig IPv4 verwendet, kann man folgendes machen:

Den Firefox Internet-Browser öffnen und dann in der Adressleiste about:config eingeben.

Die Warnung „Hier endet möglicherweise die Gewährleistung! mit einem Klick auf Ich werde vorsichtig sein, versprochen!“. Anschließend in der Filterzeile network.dns.disableIPv6 eingeben. Dann den Eintrag mit dem Namen network.dns.disableIPv6 suchen – welcher standardmäßig auf false steht.

Damit Firefox keine IPv6 DNS-Abfragen mehr sendet, muss man diesen Eintrag mit einem Doppelklick auf true setzen.