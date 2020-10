First Responder von Mühlbach-Tesselberg nehmen Dienst auf

Das Netz der First-Responder des Weißen Kreuzes wird mit der neuen Gruppe in Mühlbach-Tesselberg im Pustertal engmaschiger. Es handelt sich dabei um die 13. Einheit dieser Ersthelfer, die bei Notfällen in der Peripherie schnell und kompetent Erste Hilfe leisten können.

Die Gruppe in Mühlbach-Tesslberg nimmt am 12. Oktober ihren Dienst auf. Im Notfall geht es bekanntlich um Sekunden, ja, Leben und Tod können nahe beieinanderliegen: Deshalb ist eine schnelle und professionelle Hilfe nötig. Vor mehr als zehn Jahren hat das Weiße Kreuz den Ersthelferdienst der First Responder ins Leben gerufen, damals in Tall, Steinegg und St. Felix. Nun gibt es 13 solcher Gruppen in Gebieten, in denen im Notfall mindestens 20 Minuten auf den nächststationierten Rettungstransportwagen gewartet werden muss. Beim First-Responder-Dienst gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren und dem Dienst für Rettungs- und Notfallmedizin des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Die 13. Gruppe, jene von Mühlbach-Tesselberg in der Gemeinde Gais, nimmt am 12. Oktober 2020 offiziell ihren Dienst auf.

Die 22 ehrenamtlichen Helfer haben ihre spezielle Ausbildung mit Bravour absolviert und abgeschlossen. „Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Ausbildung unterbrochen werden“, berichtet der Direktor des Weißen Kreuzes Ivo Bonamico. „Sonst hätte die Gruppe schon früher ihren Dienst aufgenommen.“ Natürlich sind die Helfer auch bestens ausgerüstet – unter anderem mit einem halbautomatischen Defibrillator, kurz AED. Die Freiwilligen werden im Einzugsgebiet der Freiwilligen Feuerwehr von Mühlbach-Tesselberg im Notfall von der Landesnotrufzentrale alarmiert. Die Fahrzeuge stellt die Wehr von Mühlbach-Tesselberg zur Verfügung. Die neue Gruppe gehört zur Sektion Bruneck des Landesrettungsvereins. Die Mann- und Frauschaft nimmt den ersten Tag ihres neuen Dienstes auch zum Anlass, um den Unterstützern bzw. Sponsoren zu danken: der Gemeindeverwaltung von Gais, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, dem Tourismusverein Gais, der Fraktion Mühlbach und der Interessentschaft Tesselberg.

„Südtirol ist schon ein besonderes Land“, bestätigt auch die Präsidentin des Weißen Kruezes Barbara Siri. „Die Leute verlassen sich nicht auf andere und fordern, sondern nehmen es selbst in die Hand, in entlegenen Gebieten zu helfen. Und dank der einzigartigen Zusammenarbeit zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Weißem Kreuz sind Projekte wie die First Responder möglich. Vielen Dank allen Beteiligten für ihr Engagement.“ Übrigens: Demnächst beginnt die Ausbildung der künftigen First-Responder-Gruppen von Terenten und Campill, die voraussichtlich 2021 ihren Dienst aufnehmen werden.

First Responder di Riomolino-Montassilone inizieranno il loro servizio il 12 ottobre 2020



La rete dei First Responder della Croce Bianca sarà più strettamente collegata con il nuovo gruppo di Riomolino-Montassilone in Val Pusteria, che inizierà il proprio servizio il 12 ottobre. Come è noto, in caso di emergenza è questione di secondi, sì, la vita e la morte possono essere vicine: Pertanto, è necessario un aiuto rapido e professionale. Più di dieci anni fa la Croce Bianca ha creato il servizio First Responder, i primi gruppi erano a Talle, Collepietra e a San Felice. Attualmente esistono 13 gruppi di questo tipo in zone dove, in caso di emergenza, è necessario attendere almeno 20 minuti per l’arrivo del prossimo mezzo di soccorso. Nel Servizio di primo soccorso c’è una stretta collaborazione con i vigili del fuoco volontari e con il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Il 13° gruppo, quello di Riomolino-Montassilone nel comune di Gais, inizierà ufficialmente il suo servizio il 12 ottobre. I 22 volontari hanno completato la loro formazione speciale a pieni voti. „A causa della pandemia di corona, l’addestramento ha dovuto essere interrotto“, riferisce il direttore della Croce Bianca Ivo Bonamico. „Altrimenti il gruppo avrebbe iniziato prima il suo lavoro“. Naturalmente, i collaboratori sono anche molto ben equipaggiati – incluso un defibrillatore semiautomatico, o più brevemente, un DAE. Nel bacino d’utenza dei vigili del fuoco volontari di Riomolino-Montassilone, i volontari sono allertati dalla centrale di emergenza provinciale in caso di emergenza. I veicoli sono forniti dai vigili del fuoco di Riomolino-Montassilone. Il nuovo gruppo appartiene alla sezione di Brunico della Croce Bianca. Il primo giorno del loro nuovo servizio, gli uomini e le donne coglieranno l’occasione per ringraziare i loro sostenitori e sponsor: l’amministrazione comunale di Gais, la fondazione Cassa di Risparmio, l’associazione del turismo di Gais, la frazione di Riomolino e il gruppo d’interesse di Montassilone. „L’Alto Adige è un Paese molto speciale“, dice la presidente della Croce Bianca Barbara Siri. „La gente non delega agli altri e chiede, ma prende in mano la propria situazione per aiutare in zone remote. E grazie alla collaborazione unica tra i vigili del fuoco volontari e la Croce Bianca, sono possibili progetti come i First Responder. Grazie a tutti per il proprio impegno“. A proposito: presto inizierà la formazione dei futuri gruppi First Responder di Terento e Longiarù, che dovrebbero iniziare il loro servizio nel 2021.