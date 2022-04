…flanieren, wandeln… Skulpturen am Skulpturenwanderweg in Lana – Fotos von der Eröffnung

…flanieren wandeln… ist ein temporäres Ausstellungsprojekt mit 5 neuen Skulpturen im Skulpturengarten in Lana. Die Skulpturen bleiben zwei Jahre am Skulpturenwanderweg, können besichtigt, gekauft und gemietet werden und ziehen danach wieder weiter.

Der Skulpturengarten am Brandis-Waalweg, Zwischen Waalrast und Wasserfall in Niederlana.

Ein Parkmöglichkeit findet man bei der Pfarrkirche in Niederlana.

Von dort sind es 15 Minuten zu Fuß bis zum Skulpturengarten.

Die 5 neuen Skulpturen verwandeln den Platz am Skulpturenwanderweg und schaffen einen Kunstgarten. Der wandernde Betrachter kann hier mittels Kunst neue Wege für sich erschließen und verschafft sich einen individuellen Zugang zur Welt der zeitgenössischen Kunst. Die Kultur des Gehens entwickelt sich als alternative Form zur mechanisierten Fortbewegung und knüpft zugleich an jene alte Tradition der Verbindung von Gehen und Denken an.

Künstlerinnen/ Künstler:

Hannes Egger, I

Maria Walcher, I/A

Alois Schild, A

Ulrich Schreiber, D

Paul Feichter, I

Wil-ma Kammerer, I

Organisation:



LanaArt

Meranerstrasse – Via Merano 18, I-39011 Lana

Mobil: ++39 334 1719091

info@lana-art.it

www.lana-art.it

Fotos (Walter Wiedenhofer)

