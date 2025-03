„Förderpreis Junges Handwerk in Lana 2025“ – Start des Wettbewerbs

Im Bild von links: Rupert Kaserer (Vize-Obmann Handwerk Lana), Renate Husnelder (Obfrau Handwerk Lana), Bürgermeister Helmut Taber, Jürgen Zöggeler (Gemeindereferent für Wirtschaft) und Florian Kaserer (Direktor Raiffeisenkasse Lana). (Foto by Arthur Kofler)

Am Donnerstag 13. März 2025 wurde im Rahmen einer Pressekonferenz der „Förderpreis Junges Handwerk in Lana 2025“ offiziell vorgestellt. Die Organisatoren des Förderpreises sind die Marktgemeinde Lana, die Raiffeisenkasse Lana und die Vereinigung Handwerk Lana.

Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Handwerkerinnen und Handwerker in Lana zu fördern und ihr handwerkliches Können sichtbar zu machen. Der Wettbewerb richtet sich an junge Handwerker zwischen 15 und 25 Jahren mit Wohn- oder Arbeitsort in Lana. In den kommenden Monaten haben sie die Möglichkeit, ihre selbst gefertigten Handwerksstücke einzureichen und sich einer fachkundigen Jury zu stellen.

Die Bewerbungsphase startet ab sofort und läuft bis zum 13. Mai 2025. Interessierte können sich über den folgenden Link anmelden: https://forms.office.com/e/uaMmHStv19

Die Werkstücke müssen innerhalb 05.09.2025 eingereicht werden. Die Bewertung der Handwerksstücke erfolgt anhand der Kriterien Kreativität, handwerkliche Qualität, Nachhaltigkeit, regionale Verankerung sowie Dokumentations- und Planungskompetenz. Auf die Gewinner warten attraktive Geldpreise, finanziert von der Raiffeisenkasse Lana, und ein Reisegutschein finanziert von der Marktgemeinde Lana.

„Mit dem Förderpreis wollen wir das traditionelle Handwerk in Lana stärken und junge Talente ermutigen, ihre kreativen Ideen umzusetzen“, sind sich die Veranstalter einig und freuen sich auf zahlreiche Bewerbungen und kreative Werke!

Premio Giovani Artigiani a Lana 2025 – Al via il concorso

Lana, 13 marzo 2025 – Oggi si è tenuta la conferenza stampa ufficiale del „Premio Giovani Artigiani a Lana 2025“, organizzata dal Comune di Lana, dalla Cassa Raiffeisen di Lana e dall’Associazione Artigiani di Lana.

L’obiettivo del concorso è promuovere e valorizzare il talento dei giovani artigiani di Lana, offrendo loro una piattaforma per mettere in mostra le proprie capacità. Il concorso è rivolto a giovani artigiani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, residenti o con sede lavorativa a Lana. Nei prossimi mesi, avranno l’opportunità di presentare i propri manufatti e sottoporli alla valutazione di una giuria di esperti.

La fase di candidatura è ufficialmente aperta e rimarrà attiva fino al 13 maggio 2025. Gli interessati possono iscriversi al seguente link: https://forms.office.com/e/uaMmHStv19

I manufatti dovranno essere consegnati entro il 5.09.2025. La valutazione avverrà sulla base di criteri quali creatività, qualità artigianale, sostenibilità dei materiali utilizzati, radicamento territoriale e capacità di documentazione e pianificazione.

I vincitori riceveranno premi in denaro, finanziati dalla Cassa Raiffeisen di Lana, oltre a un buono viaggio per la Fiera dell’Artigianato di Monaco 2026, offerto dal Comune di Lana.

„Con questo premio vogliamo rafforzare l’artigianato tradizionale a Lana e motivare la prossima generazione di artigiani“, concordano gli organizzatori, che si dicono entusiasti di accogliere numerose candidature e opere creative.