Fokus Lana – bike2work mit Valentina Andreis und Jürgen Zöggeler – Podcast

Im Frühjahr 2023 startet die Gemeinde Lana das Projekt bike2work. Durch die Vergabe von E-Bikes und Falträdern an volljährige Arbeitspendler:innen aus Lana, sowie E-Lastenräder an Familien und Betriebe in Lana, sollen die Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung gesteigert und der Verkehr reduziert werden.

Ziel der Initiative bike2work ist es, jene Lananer Bürger:innen zu unterstützen, die bewusst für den Weg zur Arbeit vom Auto auf das (E)-Fahrrad umsteigen oder kurze Strecken innerhalb des Dorfes mit dem Lastenrad zurücklegen wollen.

Das Fahrrad wird zur Probenutzung für einen vereinbarten Zeitraum von der Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung gestellt.Lediglich für die vorgesehene Wartung und Instandhaltung ist ein Unkostenbeitrag von €150 – €300 vorgesehen, abhängig von Radtyp und Leihdauer.

Die Marktgemeinde Lana setzt seit einigen Jahren sichtbare Zeichen im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Dieses Projekt ist nicht nur ein wichtiges Signal in Bezug auf die Förderung und Sensibilisierung der Fahrradmobilität, sondern auch ein konkreter Schritt in Richtung Klima- und Umweltschutz.

Projektschritte

Nach der Bedarfserhebung werden die Kriterien für die Vergabe der jeweiligen Fahrradtypen definiert und mit einem Punktesystem versehen.

In einer Informationsveranstaltung wird das Projekt den Lananer Bürger:innen im Detail vorgestellt.

Interessierte können über ein Online-Formular für die Zuweisung eines Fahrrades ansuchen. Alle Anmeldungen werden daraufhin geprüft und eine Rangliste erstellt.

Im Rahmen einer Veranstaltung werden die Fahrräder den Teilnehmer:innen übergeben.

Vorteile beim Umstieg

Die Vorteile für die Pendler:innen, die aufs (E)-Fahrrad umsteigen, um innerhalb der Gemeinde Lana oder von Lana ins Umland zur Arbeit zu fahren, sind viele. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder die Kinder zur Schule bringt, trägt nicht nur dazu bei, den Straßenverkehr und die CO2-Emissionen im Dorf zu reduzieren. Auch der gesundheitliche und klimatische Aspekt sind dabei nicht außer Acht zu lassen.

Ein erfolgreiches Modell

Die Initiative bike2work oder ebike2work wurde bereits in einigen anderen Gemeinden erfolgreich umgesetzt und geht dort sogar schon in die nächste Runde. In Meran z.B. sind Pendler:innen in einem Zeitraum von 1,5 Jahren insgesamt 163.000 Kilometer gefahren, das heißt vier Mal um die Erde. Eingespart wurden dabei 30.000 Kilogramm an CO2 Emissionen und 91.000 Euro an Umwelt- und Fahrtkosten mit dem Auto.

Weitere Infos hier im Podcast mit Valentina Andreis und Jürgen Zöggeler

Fokus Lana zum Nachhören (Aktuelle Podcasts 2023)

Fokus Lana – Audio-Archiv 2022

Fokus Lana – Audio-Archiv 2021

