Fokus Lana – Der neue LanaBus und die Radschnitzeljagd mit Valentina Andreis und Jürgen Zöggeler – Podcast

VertreterInnen der Gemeinde Lana informieren in Kooperation mit Radio Sonnenschein wöchentlich in der Rubrik „Fokus Lana“ über verschiedene Gemeinde-relevanten Themen und ihre Umsetzungen.

In dieser Sendung geht es um den neuen LanaBus und um die Radschnitzeljagd mit Valentina Andreis und Jürgen Zöggeler.



Die Ausstrahlung von „Fokus Lana“ auf Radio Sonnenschein erfolgt immer dienstags um 11.30 Uhr und in der Wiederholung donnerstags um 17.30 Uhr.

2. RADSCHNITZELJAGD IN LANA

„Auf die Räder, fertig, los“ heißt es am Sonntag, 18. September. Dann findet unter dem Slogan Lana moves local die erste Radschnitzeljagd in Lana statt.

An verschieden verteilten Stempelstellen in Lana müssen kleine Aufgaben erfüllt und ein Stempel abgeholt werden.

Im Anschluss werden unter den Teilnehmenden tolle Preise verlost. Teilnehmen können alle, die über ein Rad verfügen und damit fahren können. Kinder sollten in Begleitung eines Erwachsenen unterwegs sein.

Die Aktion ist unter Beihilfe mehrerer Organisationen und Betriebe Lanas von der Gemeinde Lana initiiert und findet während der Europäischen Mobilitätswoche (16. -22. September) statt. Weitere Aktionen und nützliche Service sind geplant.

Wann: Sonntag, 18. September 2022

Start: Kapuzinergarten um 10.30 Uhr

Stempelstationen: von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Verlosung: Kapuzinergarten von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr