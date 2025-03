Fokus Lana – Ernst Winkler Referent für Senioren & Soziales und Umwelt

Warum entsteht in Niederlana derzeit eine Blumenwiese?

Was hat es mit der Challenge „Das große Jäten“ auf sich und welche neue Initiative für Senioren und Seniorinnen und ihre Angehörigen geht gerade in Planung für 2026?

Gemeindereferent Ernst Winkler verrät es uns in der neuen Ausgabe von „Fokus Lana“.

Podcast zum Nachhören

Play Stop X