Fotowettbewerb „Brauchtum vor die Linse“ vergeben – Fotos

So sehen Sieger aus: Der Preis für das beste Foto beim großen Fotowettbewerb „Brauchtum vor die Linse“ geht dieses Jahr an die Ortsgruppe St. Martin in Thurn. Diese hat den Preis im Rahmen der Mitgliederversammlung erhalten.

Das Siegerfoto: Geselligkeit und Tradition in St. Martin in Thurn

Den ersten Platz sicherte sich die Ortsgruppe St. Martin in Thurn mit einer Aufnahme, die das traditionelle Kartenspiel nach dem Kirchgang im Winter zeigt. Jeden Sonntag versammelten sich die Dorfbewohner im Gasthaus, um Neuigkeiten auszutauschen und gemeinsam zu spielen – ein gelebtes Brauchtum, das Geselligkeit und Zusammenhalt symbolisiert.

Platz zwei: Die Ortsgruppe Naturns/Plaus

Der zweite Platz ging an die Ortsgruppe Naturns/Plaus für ihr Foto von der traditionellen Erntedankprozession. Aufgenommen am 20. August 2024, zeigt es die Mitglieder der Ortsgruppe in ihrer festlichen Tracht während der feierlichen Prozession, die das Dankesfest für eine gute Ernte eindrucksvoll widerspiegelt.

Platz drei: Die Ortsgruppe Gsies

Der dritte Platz wurde der Ortsgruppe Gsies für ihr Foto zum alten Brauch des „Hei ziogn“ zugesprochen. Dabei wird das Heu mit Schlitten ins Tal transportiert – eine jahrhundertealte Tradition, die den harten, aber auch gemeinschaftlichen Alltag der Bauern in den Bergen zeigt.

Große Beteiligung und wertvolle Einblicke

Auch in diesem Jahr war die Teilnahme am Wettbewerb beeindruckend. Zahlreiche Ortsgruppen reichten ihre besten Aufnahmen ein, um die Vielfalt des südtirolerischen Brauchtums zu dokumentieren. Eine Fachjury, bestehend aus Matthias Bertagnolli, Flora Brugger, Stephan Matzoll, Anna Knottner und Anna Schenk, hatte die schwierige Aufgabe, unter den zahlreichen Einsendungen die drei besten Fotos auszuwählen.

Ein großes Dankeschön gilt auch unseren drei Sponsoren: der Roter Hahn Kochschule, dem Unterfinserhof in Lajen und der Brauerei Forst.

Die Südtiroler Bauernjugend bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern und freut sich darauf, auch in Zukunft die schönsten Momente aus Tradition und Brauchtum festzuhalten.