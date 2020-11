Fragen und Antworten zum Corona Antigen-Schnelltest in Südtirol – update

Wer Symptome hat, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen (in diesem Fall bitte den Hausarzt anrufen), wer aus einem anderen Grund krank geschrieben ist, wer in den letzten drei Monaten wegen Positivtestung in Isolation war, wer erst vor kurzem getestet wurde und positiv ist, wer zur Zeit in Quarantäne oder in häuslicher Isolation ist, wer schon einen Termin für einen PCR-Test vorgemerkt hat, wer berufsbedingt regelmäßig getestet wird, Kinder unter 5 Jahren und in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen aufgenommene Personen nehmen nicht am Test teil.