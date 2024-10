Francesco Montanile – Nuovo Album – Cinematic Songs Vol. 2

Bolzano, 28 settembre 2024 – A quasi due anni dalla pubblicazione di “Cinematic Songs Vol.1”, il compositore e chitarrista bolzanino Francesco Montanile è lieto di annunciare l’uscita del suo nuovo album “Cinematic Songs Vol.2”.

Questo lavoro, completamente autoprodotto, presenta 15 brani strumentali composti per l’ambiente cinematografico e sarà disponibile su tutti i principali digital store a partire dal 28 settembre.

La copertina di “Cinematic Songs Vol.2” è caratterizzata da un cerchio che simboleggia l’obiettivo di una telecamera, contenente una chiave musicale su uno sfondo di pellicola cinematografica. Questa grafica, ripresa dal primo volume ma con un diverso schema di colori, rappresenta perfettamente l’intento del progetto ovvero musiche per film.

Il percorso musicale di Montanile, già storico chitarrista solista della band metal degli Skarn, lo ha visto approcciarsi al mondo delle colonne sonore dopo il completamento degli studi di chitarra jazz presso l’Istituto Musicale Vivaldi di Bolzano nel 2018. Il suo primo album di musiche strumentali ambient per il cinema, “Tunnel of Dreams”, è stato pubblicato nel 2021 e presentava 10 tracce con ambientazioni oniriche e psichedeliche, con la chitarra da protagonista. Nel 2022, per il primo volume di “Cinematic Songs”, il musicista ha iniziato invece a sperimentare e introdurre nuovi suoni, come ad esempio violini e synth elettronici mescolati agli effetti della sua chitarra.

Negli ultimi due anni, Montanile ha collaborato con importanti studi di produzione cinematografica realizzando le colonne sonore dei seguenti film: “Le Vanitose” e “Il silenzio prima del giorno” presentato in anteprima a Marina di Loano, entrambi disponibili su Prime Video, del regista e sceneggiatore Giorgio Molteni; “Narciso d’autunno”, premiato al NEZ International Film Festival di Calcutta come miglior cortometraggio, del regista Roger Fratter;

“A Meltykiss lost in the abyss” che verrà distribuito negli Stati Uniti e presentato in diversi festival, del regista Paolo Del Fiol; “Calpestare le orme del segugio” per gli spettacoli teatrali presentati al Teatro Planet di Roma e alla Necropoli La Scaglia di Civitavecchia, del regista Luca Guerini;

“Un mondo nuovo” ambientato a Codevilla in provincia di Pavia e il cortometraggio “Luke”, quest’ultimo presentato al Lecco Film Fest, del regista Fabio Bastianello; “La Resurrezione” ambientato nella valle vittoriese in Sicilia, del regista Peppino Orecchia.

Attualmente, Montanile è impegnato nella realizzazione di nuove colonne sonore, alcune di queste in collaborazione con il noto tastierista degli Stadio Fabio Liberatori, per il film “Succede in una notte” diretto dal regista Emiliano Canova. Per ulteriori informazioni su Cinematic Songs Vol.2 e le prossime produzioni di Francesco Montanile, seguite i suoi canali ufficiali.

Tracklist dell’ album CINEMATIC SONGS Vol.2.

1. Revenge 12. Disco Red Jackie

2. Technology 13. Execution

3. Battle Symphony 14. Epic Final

4. Victory Celebration 15. Narcisus Attesa

5. Euphoria

6. Strong Heart

7. Happiness

8. Cataclysm

9. Flamenco Guitar

10. Guitar Twist

11. Emotional Violins

https://music.imusician.pro/a/QH3cxyOb/

Segui Francesco Montanile su:

https://www.facebook.com/francymontanile

e- mail: francesco.montanile@virgilio.it