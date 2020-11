Old Walls, das neue Video des Bozner Musikers und Komponisten Francesco Montanile, wurde veröffentlicht.

Old Walls, übersetzt aus dem Englischen „Alte Mauern“, ist der Titel des neuen Videos des Bozen-Musikers Francesco Montanile, das in der mittelalterlichen Festung „Schloss Runkelstein“ in Bozen, auf einem Felsvorsprung mit Blick auf die Talfer, nur wenige Schritte vom Bozner Zentrum entfernt.

Der Komponist entschied sich, den Videoclip genau an diesem Ort zu drehen, da er von der Besonderheit des Zyklus der Fresken im Inneren angezogen wurde, dem größten und den am best erhaltenen Ort aus dem Mittelalter.

Der Soundtrack, der vor dem Video aufgenommen wurde, besteht aus verschiedenen akustischen und elektrischen Gitarrensounds. Tastaturen; Geigen und die Geräusche von Türen die sich öffnen. Dies soll am besten die Atmosphäre beschreiben, die innerhalb und außerhalb der Räume des Schlosses herrscht, die direkt aus einem Märchen zu stammen scheint.

Der Protagonist des Videos ist Montanile selbst. Er betritt das Schloss, nimmt seine Gitarre und beginnt zu spielen, in verschiedenen Räumen, zwischen den prächtigen Fresken, mit Szenen des höfischen Lebens, Jagdepisoden, ritterlichen Turnieren…

Das Video wurde vom Videomacher Carmelo Costa produziert. Er hat es geschafftt, die Atmosphäre in einem Spiel aus Licht und Schatten suggestiv zu machen, während die Top-Aufnahmen Andrea Grandi von „Drone Adventure“ anvertraut wurden.

Francesco Montanile – Old Walls



Un ringraziamento speciale a:

Fondazione Castelli di Bolzano – Castel Roncolo

Video Maker: Carmelo Costa

Drone Adventure: Andrea Grandi