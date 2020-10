FRANK ZANDER – „KOPF OBEN“ – OFFIZIELLES LYRIC VIDEO

Berichte“ mit mutmachenden Statements und lustigen persönlichen Anekdoten, die er für seine Fans in den sozialen Medien veröffentlicht.

Da auf Grund der Corona-Maßnahmen ein Videodreh zur neuen Single nicht möglich war, wurde kurzer Hand ein aufwendiges Lyric-Video produziert, welches den außer-gewöhnlich aktuellen Text noch unterstreicht.

Neben der normalen Radioversion hat das Musicago Team um Frank Kretschmer und Thomas Remm noch eine Corona Version mit der ein oder anderen überraschenden Text-änderung produziert.

Wenn es also nach seinen Fans geht, ist „Kopf oben“ einer der coolsten Zander-Songs seit dem Megahit „Hier kommt Kurt“! Und wie immer natürlich textlich up to date, musikalisch auf’n Punkt und stimmlich unverwechselbar…

Kurzbiografie:

Der Berliner Sänger und Entertainer Frank Zander hat bereits Generationen begeistert. Mit der „Plattenküche“, „Bananas“ oder „Vorsicht Musik“ hat er Fernsehgeschichte geschrieben und mit Hits wie „Oh, Susi“, „Ich trink auf Dein Wohl, Marie“, „Hier kommt Kurt“ oder dem „Ententanz“ die Musikwelt geprägt. 1977 wird der gelernte Grafiker vom Fachblatt Musikmarkt zum erfolgreichsten deutschen Künstler gewählt, 2002 erhält er das Bundesverdienstkreuz für soziales Engagement und sein alljährliches Weihnachtsfest für Obdachlose und vor 28 Jahren hat Frank Zander den Fans des Fußballclubs Hertha BSC ihre heutige Hymne „Nur nach Hause…“ geschenkt. 2011 wird Zander dann für mehr als 300 Wochen Chartplatzierungen ganz offiziell von Media Control und der RTL Chart-Show zum erfolgreichsten deutschen Comedy-Sänger aller Zeiten gekürt. Sein aktuelles Album trägt den Titel „Urgestein“ und ist erhältlich als CD, Vinyl, Download und Stream…

(P)+(C) 2020 Zett Records Produktion & Verlg GmbH, Berlin

www.zett-records.de

www.frank-zander.de