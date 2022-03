FRAUENfeste in der Franzensfeste vom 5. März bis 18. April 2022 – Video – Fotos

Im Zuge eines offenen Wettbewerbes im Herbst 2021 konnten sich interessierte Künstlerinnen aus den drei Ländern der Europaregion Tirol, Südtirol und dem Trentino für das Projekt FRAUENfeste bewerben. Eine Jury wählte aus den zahlreichen Einsendungen 27 Projektideen aus. Im Zuge des Projektes beziehen die Künstlerinnen in den Wintermonaten Januar und Februar ein temporäres Atelier in Räumlichkeiten der Festung.

Die Künstlerinnen aus den verschiedenen Bereichen der bildenden Kunst wie der Malerei, Bildhauerei, Fotografie und Videokunst, aber auch der darstellenden Kunst wie Tanz, Gesang, Komposition sowie der Literatur arbeiten in den Ateliers zum Thema Courage/Mut. Dabei dient die Festung nicht rein als Arbeitsraum, sondern soll auch als Inspirationsraum fungieren. Die Frauen brechen durch ihre künstlerische Arbeit die eingeschriebene Männlichkeit der Franzensfeste auf, sie nehmen die Räume ein und erschaffen künstlerische Positionen, welche ganz verschiedene Fassetten von Courage und Mut thematisieren.

Die Ergebnisse dieser ersten Ausgabe der FRAUENfeste werden in der gleichnamigen Ausstellung präsentiert.



Im Video: Erika Inger – We do not need a boss, FRAUENfeste 2022

Am Donnerstag den 24. Februar 2022 hatten alle interessierten Besucher*innen die Möglichkeit, den Künstlerinnen bei der Arbeit in ihren Ateliers zuzusehen und mit ihnen in Dialog zu treten.

Von 10.00 – 17.00 Uhr konnte man die Festung bei freiem Eintritt besucht werden.

Mit: Ursula Beiler, Katrin Böge, Daniela Chinellato, co.op STOFF (Irmgard Hofer-Wolf und Monika Köck),

Carmen Eisath, Karolina Gacke, Marianna Gostner, Nora Gutwenger, Kata Hinterlechner, Erika Inger,

Brigitte Knapp, Vanja Krajnc, Clara Mayr und Morin Pichler, Katharina Theresa Mayr, Milena Meller,

Lene Morgenstern, Elisa Nave, Anne Marie Pircher, Barbara Plagg, Paula Regina Prugger, Christiane Raich,

Sylvie Riant, Karin Schmuck, Miriam Taschler, Barbara Tisocco, Laura Volgger, Erika Wimmer Mazohl und Anna Maria Mackowitz.

Eröffnung am 5. März 2022 um 11.00 Uhr in der Festung Franzensfeste.

Die Festung ist vom 5. März 2022 bis 18. April 2022 täglich außer montags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Infos: Tel 0471 057218, info@franzensfeste.info, www.franzensfeste.info.

Quelle: franzensfeste.info

Fotos und Video: © Walter Wiedenhofer