FREI.WILD auf Platz 1 der deutschen Charts – Video

In Brixen knallen erneut die Korken, Frei.Wild schaffen es mit ihrem neuen Album „Wir schaffen Deutsch.Land“ abermals auf das oberste Treppchen der deutschen Albumcharts. Für die Band ein besonderer Erfolg, denn „Wir schaffen Deutsch.Land“ ist kein gewöhnliches Album, es ist das Jubiläumsalbum zu „20 Jahren Frei.Wild“.

Jedem Schaffensjahr seit der Gründung im Jahr 2001 wurde ein Song gewidmet und so kann das Album fast schon als autobiografisches Werk zu 20 Jahren turbulenter Geschichte voller Höhen und Tiefen, vor allem aber geprägt durch außergewöhnlichem Erfolg, gesehen werden. Und auch mit ihrem mittlerweile 17. Album befindet sich die Band weiterhin auf der Siegerstraße: „Wir schaffen Deutsch.Land“ ist die Nummer 1 der deutschen Charts, für Frei.Wild das siebte Nummer 1-Album ihrer Bandgeschichte. Anlässlich dieses Erfolg veröffentlichte die Band heute das Video zu dem Song „20 Jahre Seite an Seite“, einer Dankeshymne an die treuen Fans der Band, die mit den vier Südtiroler seit 20 Jahren durch dick und dünn gehen.

