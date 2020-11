Frei.Wild – Ciao Bella Ciao (Offizielles Video)

„Ciao bella ciao“ – neues Video aus FREI.WILDs Erfolgsalbum „Attacke ins Glück – Corona

Tape II“

Frei.Wild mussten in ihrer fast 20-jährigen Geschichte zahlreiche Rückschläge und auch massiven

Gegenwind überwinden, den Antrieb und die Lust an der Musik haben sie dadurch aber nie

verloren. Im Gegenteil, während Krisen manche Künstler mit Lethargie befallen, scheint die Brixner

Rockband in schwierigen Zeiten noch härter zu arbeiten, so auch in der aktuellen Corona-

Pandemie. Im Jahr 2020 hatte FREI.WILD eigentlich eine Pause einlegen wollen, COVID-19

veranlasste die Band nun aber zur Veröffentlichung von gleich drei neuen Alben.

Das jüngste davon, „Attacke ins Glück“, erreichte Anfang Oktober Platz zwei der offiziellen

deutschen Charts. Nun präsentiert FREI.WILD mit „Ciao Bella Ciao“ ein weiteres Video aus dem

Erfolgsalbum.